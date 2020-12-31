Пропонували послуги в Криму: компанія BitGo виплатить майже 100 тис. доларів за порушення санкцій США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Американська компанія BitGo досягла домовленості з Мінфіном США про виплату понад 98 тис. доларів за проведення 183 операцій, здійснених в порушення режиму санкції США, зокрема, в окупованому Росією Криму. Про це йдеться в поширеному в середу повідомленні американського відомства, передає УНН.
За версією Мінфіну США, компанія дозволила особам, які перебувають в Криму, а також на Кубі, в Ірані, Судані та Сирії, скористатися її послугами електронного гаманця, хоча мала можливість встановити їх фактичне місцезнаходження і знала, що американським компаніям заборонено надавати їм відповідні послуги.
“В результаті цього користувачі, що знаходяться в Криму, на Кубі, в Ірані, Судані та Сирії, мали можливість створювати і використовувати електронні гаманці з цифровою валютою на платформі BitGo, а також здійснювати операції з цифровою валютою”, — йдеться в документі.
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Після окупації Криму Росією, США та ЄС в березні 2014 року розпочали вводити санкції. Перша хвиля індивідуальних санкцій стосувалася насамперед представників керівництва самого Криму, а також обмеженого числа росіян, що мали відношення до подій в анексованому півострові. Ці санкції регулярно розширюють у зв’язку з подіями в Донбасі.
Нагадаємо, раніше Кремль визнав, що санкції США проти “Північного потоку-2” — “ускладнять реалізацію проекту”.