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Кремль визнав, що санкції США проти "Північного потоку-2" - "ускладнять реалізацію проекту"

Київ • УНН

 • 15067 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Існуючі та заплановані санкції США проти “Північного потоку-2” спрямовані на те, щоб максимально ускладнити реалізацію проекту і здатні зробити це, повідомив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Однак Росія і Європа зацікавлені в здійсненні проекту, такого необхідного для забезпечення енергетичної безпеки, зазначив він, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Кремль визнав, що санкції США проти "Північного потоку-2" - "ускладнять реалізацію проекту"

У середу агентство Reuters з посиланням на високопоставлені джерела в адміністрації президента Дональда Трампа повідомило про те, що адміністрація США планує ввести новий пакет санкцій відносно проекту “Північний потік-2”.

У відповідь на питання про те, чи є у американської сторони реальні механізми, здатні зупинити проект, Пєсков заявив: “Безумовно, рестрикції, які американці вже застосовували, які у них заплановані в проекті оборонного бюджету, звичайно ж, спрямовані на те, щоб максимально ускладнити реалізацію цього проекту, такого необхідного Європі в плані європейської енергетичної безпеки”. “Звичайно ж, це здатне ускладнити (здійснення проекту), але разом з тим все-таки і наші європейські партнери, і ми зацікавлені в тому, щоб цей проект був реалізований, щоб він був фіналізований в інтересах європейських споживачів і російських постачальників газу”, — підкреслив представник Кремля.

Говорячи про те, чи встигне адміністрація Трампа зупинити проект, Пєсков зауважив: “Ми тут не схильні гадати на кавовій гущі”. “У нас є свої завдання, ми їх вирішуємо”, — додав прес-секретар російського президента.

Довідка: проект “Північний потік-2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. До теперішнього часу газопровід побудований на 93%. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Однак через рік, 11 грудня, роботи поновилися.

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