Кремль признал, что санкции США против "Северного потока-2" - "усложнят реализацию проекта"

В среду агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Дональда Трампа сообщило о том, что администрация США планирует ввести новый пакет санкций в отношении проекта “Северный поток-2”.

В ответ на вопрос о том, есть ли у американской стороны реальные механизмы, способные остановить проект, Песков заявил: “Безусловно, рестрикции, которые американцы уже принимали, которые у них запланированы в проекте оборонного бюджета, конечно же, направлены на то, чтобы максимально осложнить реализацию этого проекта, столько необходимого Европе в плане европейской энергетической безопасности”. “Конечно же, это способно осложнить (осуществление проекта), но вместе с тем все-таки и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа”, — подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о том, успеет ли администрация Трампа остановить проект, Песков заметил: “Мы здесь не склонны гадать на кофейной гуще”. “У нас есть свои задачи, мы их решаем”, — добавил пресс-секретарь российского президента.

Справка: проект “Северный поток-2” предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Однако через год, 11 декабря, работы возобновились.