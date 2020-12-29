Палата представників США подолала вето Трампа з оборонного бюджету, де передбачено 250 млн доларів для України

Раніше Трамп відмовився підписати проект оборонного бюджету, назвавши його “подарунком Китаю і Росії”. Президент зазначав, що документ не містить “критично важливих заходів, необхідних для забезпечення національної безпеки”.

Для подолання президентського вето в палаті представників проект повинен був отримати дві третини голосів її членів. З 435 членів палати представників за подолання вето проголосували 322 конгресмени, проти — 87. Тепер голосування щодо подолання вето належить провести в сенаті, але день голосування в ньому поки не визначений.

Законопроект передбачає виділення 740,5 млрд доларів на фінансування діяльності Пентагону.

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У тексті йдеться і про надання Україні 250 млн доларів (проти 300 млн роком раніше) “в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу українським збройним силам”.

Відносно російського “Північного потоку-2” документ пропонує вводити санкції проти компаній, що надають страхові та сертифікаційні послуги, необхідні для завершення будівництва. Також обмеження торкнуться компаній, які надають послуги для модернізації або установки зварювального обладнання на судна, що беруть участь у будівництві, а також їх модифікації або додатковому обладнанні.

Також документ передбачає санкції проти Туреччини за придбання російських ЗРС С-400 і підготовку військовослужбовців в Східній Європі.

У проекті також згадується необхідність впровадження гіперзвукових технологій у США протягом трьох років. Міститься і пункт про Договір з відкритого неба: від Пентагону і Держдепартаменту потрібно скласти звіт про те, як можна компенсувати інформацію, яка надавалася Вашингтону до виходу з угоди.

Претензії Трампа до законопроекту пов’язані з пунктами про перейменування військових баз, названих на честь воєначальників рабовласницького Півдня за часів Громадянської війни в США. Також президент вказував, що законодавці не внесли в нього пункт про скасування статті 230 закону про етику в сфері комунікацій, яка дозволяє соціальним мережам ухилятися від відповідальності за публікації користувачів.