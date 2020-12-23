“Подарунок” Китаю та Росії: Трамп ветував оборонний бюджет США на 2021 рік

“Закон не включає критичні заходи національної безпеки, включає положення, які не поважають наших ветеранів та історію нашої військової справи, і суперечить зусиллям моєї адміністрації поставити Америку на перше місце в наших заходах щодо національної безпеки та зовнішньої політики. Це „подарунок“ Китаю та Росії”, — заявив Трамп.

Він також підкреслив, що “ніхто не працював більше і не схвалював більше грошей для військових”, ніж він — понад 2 трлн доларів. Трамп невдоволений, що в законі про бюджет немає суттєвих змін до розділу 230, який “сприяє поширенню іноземної дезінформації в інтернеті”. На його думку, цей розділ потрібно скасувати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп відмовився підписати законопроект на 2,3 трлн доларів допомоги під час пандемії

Серед інших зауважень президента США до закону перейменування певних військових об’єктів, обмеження повноважень президента Конгресом на використання коштів військових фондів, які можуть бути використані “для реагування на надзвичайні ситуації” в США.

“Численні положення закону прямо суперечать зовнішній політиці моєї адміністрації, особливо моїм зусиллям повернути наші війська додому. Я виступаю проти нескінченних війн, як і американська громадськість. Однак через заперечення двопартій цей закон передбачає обмеження можливості президента виводити війська з Афганістану, Німеччини та Південної Кореї. Це не тільки погана політика, але і неконституційна”, — заявив Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп помилував фігурантів розслідування щодо втручання Росії у вибори в США

Додамо, що в цьому законопроекті передбачено допомогу Україні у розмірі 250 млн доларів. Окрім того, у документі є санкції проти газопроводу “Північний потік-2”, які також поки що заблоковані.

Раніше президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати законопроект про оборону, якщо з нього не вилучать статтю, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів.