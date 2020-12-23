“Подарунок” Китаю та Росії: Трамп ветував оборонний бюджет США на 2021 рік

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 48537 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 38810 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 44758 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 54199 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 77078 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 113576 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 198557 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212512 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183918 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173945 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.8м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 31049 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 48010 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 80845 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 54291 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 59180 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 48572 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 61930 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 233637 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 261711 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 347672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 12920 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 13174 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 16170 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 17292 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 82555 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

“Подарунок” Китаю та Росії: Трамп ветував оборонний бюджет США на 2021 рік

Київ • УНН

 • 17063 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп ветував оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому прописані санкції проти газопроводу “Північний потік-2” та допомога Україні у розмірі 250 млн доларів. Про це йдеться у його посланні до Палати представників, опублікованому на сайті Білого дому, передає УНН.

“Подарунок” Китаю та Росії: Трамп ветував оборонний бюджет США на 2021 рік

“Закон не включає критичні заходи національної безпеки, включає положення, які не поважають наших ветеранів та історію нашої військової справи, і суперечить зусиллям моєї адміністрації поставити Америку на перше місце в наших заходах щодо національної безпеки та зовнішньої політики. Це „подарунок“ Китаю та Росії”, — заявив Трамп.

Він також підкреслив, що “ніхто не працював більше і не схвалював більше грошей для військових”, ніж він — понад 2 трлн доларів. Трамп невдоволений, що в законі про бюджет немає суттєвих змін до розділу 230, який “сприяє поширенню іноземної дезінформації в інтернеті”. На його думку, цей розділ потрібно скасувати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп відмовився підписати законопроект на 2,3 трлн доларів допомоги під час пандемії

Серед інших зауважень президента США до закону перейменування певних військових об’єктів, обмеження повноважень президента Конгресом на використання коштів військових фондів, які можуть бути використані “для реагування на надзвичайні ситуації” в США.

“Численні положення закону прямо суперечать зовнішній політиці моєї адміністрації, особливо моїм зусиллям повернути наші війська додому. Я виступаю проти нескінченних війн, як і американська громадськість. Однак через заперечення двопартій цей закон передбачає обмеження можливості президента виводити війська з Афганістану, Німеччини та Південної Кореї. Це не тільки погана політика, але і неконституційна”, — заявив Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп помилував фігурантів розслідування щодо втручання Росії у вибори в США

Додамо, що в цьому законопроекті передбачено допомогу Україні у розмірі 250 млн доларів. Окрім того, у документі є санкції проти газопроводу “Північний потік-2”, які також поки що заблоковані.

Раніше президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати законопроект про оборону, якщо з нього не вилучать статтю, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16