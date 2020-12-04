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Трамп ветує оборонний бюджет з санкціями проти "Північного потоку-2" через статтю про соцмережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп пообіцяв заблокувати законопроект про оборону, якщо з нього не вилучать статтю, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів. Окрім того, у законопроекті є санкції проти газопроводу "Північний потік-2", які також можуть бути заблокованими. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Дуже сумно для нашої нації, але, схоже, сенатор Джим Інхоф не включатиме пункт про припинення дії статті 230 до законопроекту Про оборону. Дуже погано для нашої національної безпеки і чесності виборів. Останній шанс зробити це. Я накладу вето", - зазначив він.

Нагадаємо, будівництво трубопроводу "Північної потік-2" планується відновити у грудні - майже через рік після того, як проект був поставлений на паузу через санкції. 

Як раніше повідомлялося в УНН, на даний момент газопровід добудований більш ніж на 90%. Остання ділянка, що залишилося прокласти, знаходиться у водах Данії. Передбачалося, що "Північний потік — 2" буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року. Однак вже влітку того ж року стало остаточно зрозуміло, що російський "Газпром" вибився з графіку і не зможе виконати намічене, а у грудні 2019-го проект повністю зупинився, оскільки іноземні судна-трубоукладачі відмовилися від участі у ньому через загрозу санкцій США.

Через них швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб для "Північного потоку — 2" і вивела свої судна з Балтійського моря. Очікувалося, що до кінця 2020 року США внесуть в оборонний бюджет країни новий пакет обмежень проти проекту газопроводу.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2020

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