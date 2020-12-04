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Трамп ветирует оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2" из-за статьи о соцсетях

Трамп ветирует оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2" из-за статьи о соцсетях

Киев  •  УНН

 • 16340 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать законопроект об обороне, если из него не изымут статью, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей. Кроме того, в законопроекте есть санкции против газопровода "Северный поток-2", которые также могут быть заблокированы. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Очень печально для нашей нации, но, похоже, сенатор Джим Инхоф не будет включать пункт о прекращении действия статьи 230 законопроекта Об обороне. Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. Последний шанс сделать это. Я наложу вето", - отметил он.

Напомним, строительство трубопровода "Северный поток-2" планируется возобновить в декабре - почти через год после того, как проект был поставлен на паузу из-за санкций.

Как ранее сообщалось в УНН, на данный момент газопровод достроен более чем на 90%. Последний участок, который осталось проложить, находится в водах Дании. Предполагалось, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что российский "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019-го проект полностью остановился, поскольку иностранные суда-трубоукладчики отказались от участия в нем из-за угрозы санкций США.

Из-за них швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для "Северного потока - 2" и вывела свои суда из Балтийского моря. Ожидалось, что до конца 2020 года США внесут в оборонный бюджет страны новый пакет ограничений против проекта газопровода.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2020

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