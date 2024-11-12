«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

В Броварской территориальной громаде активно работают над обеспечением доступности образования для детей с особыми образовательными потребностями (ООП). В детских сада и школах уже работают ассистенты детей с инвалидностью и ассистенты учителей и воспитателей. Об этом УНН рассказали в Броварском горсовете.

Детали

Для обеспечения доступности получения образования в 12 коммунальных учреждениях общего среднего образования Броварской территориальной громады организована работа 179 инклюзивных классов, в которых обучается 289 учеников с особыми образовательными потребностями. Также здесь работают инклюзивные группы продленного дня.

Кроме того, в 19 детских садах функционирует 59 инклюзивных групп, в которых находится 141 ребенок. Трое детей имеют сопровождение ассистента ребенка, рассказали в Броварском горсовете.

В лицеях работает 5 ассистентов ученика, которые помогают детям с инвалидностью во время образовательного процесса в учреждениях.

Ассистент ребенка с особыми образовательными потребностями способствует адаптации и социализации ребенка в коллективе. Его ключевая роль - создать для ребенка с ООП положительную и комфортную учебную среду. То есть это «проводник» ребенка на протяжении обучения.

Также в броварских учебных заведениях работают ассистенты учителей и воспитателей, основной миссией которых является обеспечение личностно ориентированного направления образовательного процесса для ученика с особыми образовательными потребностями для того, чтобы он достигал результатов в обучении.

Стоит отметить, для 13 учеников с особыми образовательными потребностями, которые имеют проблемы опорно-двигательного аппарата, местные власти Броваров нанимают специальный транспорт, который подвозит детей к местам обучения и в обратном направлении.

Добавим

Броварская громада также активно адаптирует образовательную среду для детей с сенсорными нарушениями, обеспечивая доступ к специальным учебникам, технологиям и инклюзивным программам.

Кроме того, в 12 коммунальных школах и садиках Броварской территориальной громады созданы ресурсные комнаты для детей с особыми образовательными потребностями. Эти комнаты используются для психоэмоциональной разгрузки, коррекционно-развивающих занятий, а также для индивидуальных и групповых занятий.

Всего на территории громады на учете в Инклюзивно-ресурсном центре (ИРЦ) находится 2 256 детей с особыми образовательными потребностями, из которых 1 426 - дошкольного возраста, а 830 - школьного. Для обеспечения доступности образования для этих детей в громаде созданы многочисленные инклюзивные инициативы и приспособления.