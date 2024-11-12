Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября
Киев • УНН
С 15 ноября военные смогут подавать рапорты на перевод через приложение "Армия+". Решение о переводе будет приниматься в течение 72 часов с обязательным сообщением результата.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переводы воинов в армии должны быть разблокированы и будут работать через приложение «Армия+», техническая готовность старта - 15 ноября, передает УНН.
«Переводы воинов в армии должны быть разблокированы. Только что правительство приняло особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для наших воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Это касается переводов именно по инициативе воинов», - сообщил Зеленский.
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По его словам, механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.
«Мы об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре. Обещанное выполняем. Переводы будут работать через приложение «Армия+». 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через «Армию+». В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования - понятное решение», - добавил Глава государства.
По его словам, Министерство обороны Украины должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта - 15 ноября.
«Это важный пример абсолютно конструктивного сотрудничества между военным руководством и командой Министерства обороны Украины с одной стороны и с другой - представителями общественных организаций. Спасибо всем, кто работал ради этого решения», - резюмировал Зеленский.
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