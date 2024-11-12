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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

Киев  •  УНН

14:05 • 20214 просмотра

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С 15 ноября военные смогут подавать рапорты на перевод через приложение "Армия+". Решение о переводе будет приниматься в течение 72 часов с обязательным сообщением результата.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переводы воинов в армии должны быть разблокированы и будут работать через приложение «Армия+», техническая готовность старта - 15 ноября, передает УНН.

«Переводы воинов в армии должны быть разблокированы. Только что правительство приняло особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для наших воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Это касается переводов именно по инициативе воинов», - сообщил Зеленский.

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По его словам, механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

«Мы об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре. Обещанное выполняем. Переводы будут работать через приложение «Армия+». 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через «Армию+». В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования - понятное решение», - добавил Глава государства.

По его словам, Министерство обороны Украины должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта - 15 ноября.

«Это важный пример абсолютно конструктивного сотрудничества между военным руководством и командой Министерства обороны Украины с одной стороны и с другой - представителями общественных организаций. Спасибо всем, кто работал ради этого решения», - резюмировал Зеленский.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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