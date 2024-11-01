Технический сбой в Резерв+: в Минобороны разъяснили, что произошло
Киев • УНН
В приложении Резерв+ произошел технический сбой из-за ошибочной отправки тестовых уведомлений во время бета-теста онлайн отсрочек. Минобороны обещает восстановить доступ к авторизации в течение ближайших часов.
В приложении Резерв+ произошел технический сбой. В течение ближайших часов доступ к авторизации будет восстановлен. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.
«... небольшой технический сбой в приложении Резерв+. Начали бета-тест онлайн отсрочек и ошибочно отправили тестовое уведомление другим пользователям. Из-за этого сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизоваться через BankID», - сообщила Черногоренко.
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По ее словам, в течение ближайших часов доступ к авторизации будет восстановлен.
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