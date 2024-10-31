Электронные отсрочки в "Резерв+": в Минобороны объяснили, когда и для кого заработает

Электронные отсрочки в приложении «Резерв+» заработают в ноябре. Сначала они будут доступны для людей с инвалидностью и студентам аспирантуры. Чуть позже многодетным родителям. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Отсрочки реализованы. Сейчас активно тестируем сервис таких мгновенных электронных отсрочек. В ноябре в следующем обновлении «Резерв+» этот сервис обязательно появится. Первыми получат электронные отсрочки люди с инвалидностью и студенты - аспиранты. Чуть позже многодетные родители - рассказала Черногоренко.

Она отметила, что все остальные типы отсрочек будут добавляться постепенно.

«Двигаемся к тому, чтобы все категории военнообязанных, которые имеют право на отсрочку могли оформить ее онлайн», - сказала Черногоренко.

Дополнение

Ранее Черногоренко сообщала, что в Минобороны есть идея, чтобы сделать приложение «Резерв+» онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК можно было получить через приложение. В частности, планируется, чтобы через приложение можно было оформлять отсрочку для многодетных семей и студентов.