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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Резерв+ запускает бета-тест трех онлайн-отсрочек: кто может принять участие

Резерв+ запускает бета-тест трех онлайн-отсрочек: кто может принять участие

Киев  •  УНН

17:05 • 2769 просмотра

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В приложении Резерв+ началось тестирование системы онлайн-отсрочек для трех категорий граждан. Участниками могут стать многодетные родители, люди с инвалидностью и студенты, которые получают последовательное образование.

В Резерв+ начался бета-тест трех онлайн-отсрочек. В Минобороны рассказали, кто может присоединиться к тестированию, передает УНН.

В тестировании могут принимать участие:

- многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке;

- люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение;

- студенты и аспиранты, которые получают последовательное образование.

По данным ведомства, для получения услуги зарегистрированные участники тестирования должны отправить запрос в приложении Резерв+. Система проверит данные и в случае подтверждения права на отсрочку отобразит соответствующий статус в электронном военном документе.

«Мы уже протестировали сервис внутренними ресурсами, но теперь хотим проверить его с пользователями Резерв+. Нам необходимы ваши отзывы и мнения, чтобы знать, что стоит улучшить в отсрочках перед запуском. Хотим, чтобы украинцы как можно скорее могли забыть об очередях в ТЦК и сбор бумажек каждые три месяца», - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Электронные отсрочки в "Резерв+": в Минобороны объяснили, когда и для кого заработает31 октября 2024, 15:05 • 10590 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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