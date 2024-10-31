Резерв+ запускает бета-тест трех онлайн-отсрочек: кто может принять участие
Киев • УНН
В приложении Резерв+ началось тестирование системы онлайн-отсрочек для трех категорий граждан. Участниками могут стать многодетные родители, люди с инвалидностью и студенты, которые получают последовательное образование.
В Резерв+ начался бета-тест трех онлайн-отсрочек. В Минобороны рассказали, кто может присоединиться к тестированию, передает УНН.
В тестировании могут принимать участие:
- многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке;
- люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение;
- студенты и аспиранты, которые получают последовательное образование.
По данным ведомства, для получения услуги зарегистрированные участники тестирования должны отправить запрос в приложении Резерв+. Система проверит данные и в случае подтверждения права на отсрочку отобразит соответствующий статус в электронном военном документе.
«Мы уже протестировали сервис внутренними ресурсами, но теперь хотим проверить его с пользователями Резерв+. Нам необходимы ваши отзывы и мнения, чтобы знать, что стоит улучшить в отсрочках перед запуском. Хотим, чтобы украинцы как можно скорее могли забыть об очередях в ТЦК и сбор бумажек каждые три месяца», - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Электронные отсрочки в "Резерв+": в Минобороны объяснили, когда и для кого заработает31 октября 2024, 15:05 • 10590 просмотров