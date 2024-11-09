Резерв+: тестируется возможность отсрочки для многодетных родителей

Оформление онлайн-отсрочки в Резерв+ для студентов и людей с инвалидностью - это только начало. Уже активно тестируется отсрочка для многодетных родителей. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Как и обещали мы запустили отсрочку в Резерв+. С сегодняшнего дня онлайн-отсрочки доступны в Резерв+ для людей с инвалидностью, студентам, аспирантам и докторантам. Это только начало, мы уже активно тестируем отсрочки для многодетных родителей. Она уже реализована, мы хотим ее оттестировать на ограниченном кругу наших многодетных родителей и дальше как можно быстрее выйдем в доступную версию для всех наших пользователей