Резерв+: тестируется возможность отсрочки для многодетных родителей
Киев • УНН
В приложении Резерв+ заработала онлайн-отсрочка для студентов и людей с инвалидностью. Минобороны тестирует возможность отсрочки для многодетных родителей и планирует перевести все типы отсрочек в онлайн.
Оформление онлайн-отсрочки в Резерв+ для студентов и людей с инвалидностью - это только начало. Уже активно тестируется отсрочка для многодетных родителей. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Как и обещали мы запустили отсрочку в Резерв+. С сегодняшнего дня онлайн-отсрочки доступны в Резерв+ для людей с инвалидностью, студентам, аспирантам и докторантам. Это только начало, мы уже активно тестируем отсрочки для многодетных родителей. Она уже реализована, мы хотим ее оттестировать на ограниченном кругу наших многодетных родителей и дальше как можно быстрее выйдем в доступную версию для всех наших пользователей
Она подчеркнула, что в Минобороны стремятся постепенно перевести в онлайн все отсрочки.
Все типы отсрочек, которые установлены законом о мобилизационной подготовке и мобилизации будут реализованы в Резерв+
Дополнение
В приложении Резерв+ появилась возможность получить отсрочку для студентов и лиц с инвалидностью.
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