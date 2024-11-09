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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 10009 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Резерв+: тестируется возможность отсрочки для многодетных родителей

Резерв+: тестируется возможность отсрочки для многодетных родителей

Киев  •  УНН

13:16 • 5383 просмотра

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В приложении Резерв+ заработала онлайн-отсрочка для студентов и людей с инвалидностью. Минобороны тестирует возможность отсрочки для многодетных родителей и планирует перевести все типы отсрочек в онлайн.

Оформление онлайн-отсрочки в Резерв+ для студентов и людей с инвалидностью - это только начало. Уже активно тестируется отсрочка для многодетных родителей. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Как и обещали мы запустили отсрочку в Резерв+. С сегодняшнего дня онлайн-отсрочки доступны в Резерв+ для людей с инвалидностью, студентам, аспирантам и докторантам. Это только начало, мы уже активно тестируем отсрочки для многодетных родителей. Она уже реализована, мы хотим ее оттестировать на ограниченном кругу наших многодетных родителей и дальше как можно быстрее выйдем в доступную версию для всех наших пользователей

- рассказала Черногоренко.

Она подчеркнула, что в Минобороны стремятся постепенно перевести в онлайн все отсрочки.

Все типы отсрочек, которые установлены законом о мобилизационной подготовке и мобилизации будут реализованы в Резерв+

- сказала Черногоренко.

Дополнение

В приложении Резерв+ появилась возможность получить отсрочку для студентов и лиц с инвалидностью.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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