"Резерв+" запустил функцию поиска вакансий в Силах обороны: как работает

В приложении "Резерв+" стал доступен сервис рекрутинга. Он позволяет найти вакансию в армии среди тысяч различных вариантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

Как сообщается, благодаря сотрудничеству с Lobby X, в приложении уже более 4 тысяч открытых должностей. В Минобороны указали, что эта цифра растет ежедневно.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко указала, что "Резерв+" дает возможность найти себе бригаду, в которую можно попасть напрямую, и должность, на которой можно эффективно применять свои знания и умения. По ее словам, это первая версия сервиса, постепенно она будет улучшаться.

Для поиска вакансии необходимо пройти короткий тест, указав, например, наличие военного образования или сферу, в которой человек разбирается лучше всего.

На основе этой информации и выбранных навыков система по принципу "со своими знаниями на своем месте" индивидуально подберет варианты, которые подойдут лучше всего - добавила Черногоренко.

В приложении подробно описаны вакансии, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ. Интуитивный интерфейс позволяет быстро принимать решения: нажать "плюс",

Чтобы сохранить предложение для ознакомления необходимо нажать "плюс, для его отклонения - „минус".

Обновленная версия Резерв+ с сервисом рекрутинга доступна для загрузки в App Store и Play Market.

Оформление отсрочек в "Резерв+" могут возобновить в начале ноября