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Оформление отсрочек в "Резерв+" могут возобновить в начале ноября

Оформление отсрочек в "Резерв+" могут возобновить в начале ноября

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 09:07  •  5962 просмотра

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Минобороны работает над восстановлением функции оформления отсрочек онлайн в приложении «Резерв+». Ожидается, что эта возможность станет доступной в первой декаде ноября после устранения технических проблем.

В начале ноября планируется восстановление возможности оформить отсрочку онлайн в приложении "Резерв +", сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.

Детали 

На вопрос к посту в Facebook о сбое в работе приложения "Резерв+" относительно возможности оформления отсрочек, Черногоренко ответила, что в Минобороны работают, "чтобы данный функционал был доступен в „Резерв+" в первой декаде ноября".

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Ранее сообщалось, что сбой в работе приложения "Резерв+" возник на фоне подготовки к новым релизам. В Минобороны отмечают, что несмотря на отображение статуса "отсрочка до конца мобилизации" данные пользователей в реестре "Оберег" не менялись. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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