Оформление отсрочек в "Резерв+" могут возобновить в начале ноября

В начале ноября планируется восстановление возможности оформить отсрочку онлайн в приложении "Резерв +", сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.

Детали

На вопрос к посту в Facebook о сбое в работе приложения "Резерв+" относительно возможности оформления отсрочек, Черногоренко ответила, что в Минобороны работают, "чтобы данный функционал был доступен в „Резерв+" в первой декаде ноября".

Ранее сообщалось, что сбой в работе приложения "Резерв+" возник на фоне подготовки к новым релизам. В Минобороны отмечают, что несмотря на отображение статуса "отсрочка до конца мобилизации" данные пользователей в реестре "Оберег" не менялись.