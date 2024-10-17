Відстрочки не буде: у Міноборони визнали збій в роботі додатка "Резерв+"
Київ • УНН
У додатку "Резерв+" стався збій, який показав користувачам помилкові відстрочки до кінця мобілізації. Міноборони запевняє, що дані в реєстрі "Оберіг" не змінювались, а проблему вже виправлено.
Збій в роботі застосунку "Резерв+" виник на тлі підготовки до нових релізів. У Міноборони наголошують, що попри відображення статусу "відстрочка до кінця мобілізації" дані користувачів у реєстрі "Оберіг" не змінювались. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Чергогоренко, передає УНН.
Деталі
Друзі, ми так інтенсивно готувались до нових релізів, що виліз баг. У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності. Важливо: даний випадок стосується лише відображення вашого статусу. Дані у реєстрі Оберіг не змінювались
Заступниця міністр також запевнила, що команда вже виправила всі неполадки. Черногоренко радить користувачам скористатися документом протягом години
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Нагадаємо
Користувачі заявили про збій у роботі додатка "Резерв+". Багато хто не міг увійти в застосунок, а інші отримали повідомлення про відстрочку до "завершення мобілізації". У додатку з'явилося повідомлення про технічні проблеми.