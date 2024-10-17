Отсрочки не будет: в Минобороны признали сбой в работе приложения «Резерв+»

ukenru
Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
  •  18924 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
  •  31772 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
  •  42560 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Эксклюзив
Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны
  •  46473 просмотра

Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны

Эксклюзив
Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп
  •  55282 просмотра

Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
  •  73656 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
  •  87840 просмотра

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Эксклюзив
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
  •  109062 просмотра

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Эксклюзив
Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
  •  81262 просмотра

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Эксклюзив
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
  •  100698 просмотра

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Поиском наземных мин в Украине займутся японские дроны

Поиском наземных мин в Украине займутся японские дроны

  •  12492 просмотра
рф продолжает атаковать юг с воздуха, потому что не имеет успехов на море - Плетенчук

рф продолжает атаковать юг с воздуха, потому что не имеет успехов на море - Плетенчук

  •  22183 просмотра
Атака рф на Киевщину: показали последствия повреждений

Атака рф на Киевщину: показали последствия повреждений

  •  23419 просмотра
Украина четко понимает, что ей нужно, а лидеры ЕС должны помочь - президент Европейского совета

Украина четко понимает, что ей нужно, а лидеры ЕС должны помочь - президент Европейского совета

  •  26274 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  107144 просмотра
публикации
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  107144 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

  •  109062 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  136104 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  166940 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  150093 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  10433 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  111194 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  116016 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  103840 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  130137 просмотра
Актуальное
Отсрочки не будет: в Минобороны признали сбой в работе приложения «Резерв+»

Отсрочки не будет: в Минобороны признали сбой в работе приложения «Резерв+»

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 16:15  •  6638 просмотра

Read in English

В приложении «Резерв+» произошел сбой, который показал пользователям ложные отсрочки до конца мобилизации. Минобороны уверяет, что данные в реестре «Оберег» не менялись, а проблема уже исправлена.

Сбой в работе приложения «Резерв+» возник на фоне подготовки к новым релизам. В Минобороны отмечают, что несмотря на отображение статуса «отсрочка до конца мобилизации» данные пользователей в реестре «Оберег» не менялись. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Чергогоренко, передает УНН

Детали

Друзья, мы так интенсивно готовились к новым релизам, что вылез баг.  У некоторых пользователей появились отсрочки до конца мобилизации. Извините за неудобства. Важно: данный случай касается только отображения вашего статуса. Данные в реестре Оберег не менялись

- заявила Чергоренко. 

Заместитель министра также заверила, что команда уже исправила все неполадки. Черногоренко советует пользователям воспользоваться документом в течение часа

Чтобы увидеть свой актуальный статус, нажмите три точки и затем «Обновить документ» 

- добавляет она. 

Напомним,

Пользователи заявили о сбое в работе приложения «Резерв+». Многие не могли войти в приложение, а другие получили сообщение об отсрочке до «завершения мобилизации». В приложении появилось сообщение о технических проблемах.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина