Отсрочки не будет: в Минобороны признали сбой в работе приложения «Резерв+»
Киев • УНН
В приложении «Резерв+» произошел сбой, который показал пользователям ложные отсрочки до конца мобилизации. Минобороны уверяет, что данные в реестре «Оберег» не менялись, а проблема уже исправлена.
Сбой в работе приложения «Резерв+» возник на фоне подготовки к новым релизам. В Минобороны отмечают, что несмотря на отображение статуса «отсрочка до конца мобилизации» данные пользователей в реестре «Оберег» не менялись. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Чергогоренко, передает УНН.
Детали
Друзья, мы так интенсивно готовились к новым релизам, что вылез баг. У некоторых пользователей появились отсрочки до конца мобилизации. Извините за неудобства. Важно: данный случай касается только отображения вашего статуса. Данные в реестре Оберег не менялись
Заместитель министра также заверила, что команда уже исправила все неполадки. Черногоренко советует пользователям воспользоваться документом в течение часа
Чтобы увидеть свой актуальный статус, нажмите три точки и затем «Обновить документ»
Напомним,
Пользователи заявили о сбое в работе приложения «Резерв+». Многие не могли войти в приложение, а другие получили сообщение об отсрочке до «завершения мобилизации». В приложении появилось сообщение о технических проблемах.