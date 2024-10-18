Оформлення відстрочок в "Резерв+" можуть відновити на початку листопада
Київ • УНН
Міноборони працює над відновленням функції оформлення відстрочок онлайн у додатку "Резерв+". Очікується, що ця можливість стане доступною у першій декаді листопада після усунення технічних проблем.
На початку листопада планується відновлення можливості оформити відстрочку онлайн у застосунку "Резерв +", повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає УНН.
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На запитання до посту у Facebook про збій в роботі додатка "Резерв+" щодо можливості оформлення відстрочок, Черногоренко відповіла, що у Міноборони працюють, "щоб даний функціонал був доступний у "Резерв+" у першій декаді листопада".
Раніше повідомлялось, що збій в роботі застосунку "Резерв+" виник на тлі підготовки до нових релізів. У Міноборони наголошують, що попри відображення статусу "відстрочка до кінця мобілізації" дані користувачів у реєстрі "Оберіг" не змінювались.