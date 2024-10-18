"Резерв+" запустив функцію пошуку вакансій у Силах оборони: як працює
Київ • УНН
У застосунку "Резерв+" з'явився сервіс рекрутингу для пошуку вакансій у війську. Система підбирає посади на основі навичок користувача, надаючи детальну інформацію про бригади та їх командування.
У застосунку "Резерв+" став доступний сервіс рекрутингу. Він дозволяє знайти вакансію у війську серед тисяч різних варіантів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони.
Деталі
Як повідомляється, завдяки співпраці з Lobby X, у застосунку вже понад 4 тисячі відкритих посад. В Міноборони вказали, що ця цифра зростає щодня.
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко вказала, що "Резерв+" дає можливість знайти собі бригаду, у яку можна потрапити напряму, й посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння. За її словами, це перша версія сервісу, поступово вона поліпшуватиметься.
Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.
На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом "зі своїми знаннями на своєму місці" індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще
У застосунку детально описані вакансії, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та згадки у ЗМІ. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути "плюс",
Щоб зберегти пропозицію для ознайомлення необхідно натиснути "плюс , для її відхилення - "мінус".
Оновлена версія Резерв+ із сервісом рекрутингу доступна для завантаження в App Store та Play Market.
Оформлення відстрочок в "Резерв+" можуть відновити на початку листопада18.10.24, 12:07 • 13661 перегляд