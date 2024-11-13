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Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал

Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал

Киев  •  УНН

 • 6346 просмотра

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После победы Дональда Трампа на выборах в США биткоин достиг рекордных 89 тысяч долларов. Эксперты связывают это с ожиданиями инвесторов относительно возможных изменений в государственной политике США в отношении криптовалют.

Стремительный рост биткоина после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США связан с ожиданием инвесторов возможных изменений в государственной политике США. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

То, что произошел резкий рост цены биткоина в последнее время, является прямой реакцией на победу Трампа на президентских выборах в США. Потому что очень многие инвесторы считают, что при Трампе может появиться такая тенденция, что государственная политика США может направиться в направлении использования криптовалют, для того, чтобы уменьшить долговую нагрузку, долларовую, которая в США сейчас очень большая

- пояснил Новак. 

В то же время, по мнению экономиста, криптовалютный рынок спекулятивный и эмоциональный, и зависит от очень многих факторов и их комбинаций. В том числе от эмоционального восприятия тех или иных событий.

По другим криптовалютам - здесь все будет зависеть от того, будет ли спекуляция в отношении какой-то валюты, будет ли кто-то провоцировать повышенный интерес к ним

- отметил Новак. 

Добавим

Недавняя победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала волну интереса на финансовых рынках, особенно в криптовалютном секторе. Биткоин быстро взлетел до рекордных $89 тысяч. Сейчас цена монеты немного снизилась до почти $87,5 тысяч. Как объяснила финтехэксперт Елена Соседка, криптовалюты, особенно биткоин, чувствительно реагируют на политические события, такие как выборы президента США, потому что считаются альтернативными активами на фоне финансовой и политической нестабильности. Она не исключает, что цена биткоина может расти до инаугурации Трампа, которая пройдет в январе.

По ее мнению, инвесторы могут продолжать вкладывать средства в биткоин, ожидая положительных изменений в регуляторной политике при новом президенте Дональде Трампе. Эксперт также поделилась мыслями относительно других криптовалют, таких как Ethereum и Litecoin, которые могут подорожать на фоне роста интереса к цифровым активам в целом. В то же время она напомнила, что криптовалюты остаются высокорисковыми активами, поэтому любые инвестиции требуют осторожного подхода.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
bitkoinБиткойн
ethereumEthereum
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты