Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал

Стремительный рост биткоина после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США связан с ожиданием инвесторов возможных изменений в государственной политике США. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

То, что произошел резкий рост цены биткоина в последнее время, является прямой реакцией на победу Трампа на президентских выборах в США. Потому что очень многие инвесторы считают, что при Трампе может появиться такая тенденция, что государственная политика США может направиться в направлении использования криптовалют, для того, чтобы уменьшить долговую нагрузку, долларовую, которая в США сейчас очень большая - пояснил Новак.

В то же время, по мнению экономиста, криптовалютный рынок спекулятивный и эмоциональный, и зависит от очень многих факторов и их комбинаций. В том числе от эмоционального восприятия тех или иных событий.

По другим криптовалютам - здесь все будет зависеть от того, будет ли спекуляция в отношении какой-то валюты, будет ли кто-то провоцировать повышенный интерес к ним - отметил Новак.

Добавим

Недавняя победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала волну интереса на финансовых рынках, особенно в криптовалютном секторе. Биткоин быстро взлетел до рекордных $89 тысяч. Сейчас цена монеты немного снизилась до почти $87,5 тысяч. Как объяснила финтехэксперт Елена Соседка, криптовалюты, особенно биткоин, чувствительно реагируют на политические события, такие как выборы президента США, потому что считаются альтернативными активами на фоне финансовой и политической нестабильности. Она не исключает, что цена биткоина может расти до инаугурации Трампа, которая пройдет в январе.

По ее мнению, инвесторы могут продолжать вкладывать средства в биткоин, ожидая положительных изменений в регуляторной политике при новом президенте Дональде Трампе. Эксперт также поделилась мыслями относительно других криптовалют, таких как Ethereum и Litecoin, которые могут подорожать на фоне роста интереса к цифровым активам в целом. В то же время она напомнила, что криптовалюты остаются высокорисковыми активами, поэтому любые инвестиции требуют осторожного подхода.