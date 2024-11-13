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Суд ЕС отказал Украине в регистрации знаменитой фразы про «русский военный корабль, иди...!»

Суд ЕС отказал Украине в регистрации знаменитой фразы про «русский военный корабль, иди...!»

Киев  •  УНН

 • 3741 просмотра

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Суд ЕС отклонил апелляцию ГНСУ по регистрации торговой марки «русский военный корабль, иди...». Суд признал фразу политическим лозунгом, который не может указывать на коммерческое происхождение товаров.

Суд общей юрисдикции Европейского Союза отклонил апелляцию Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на решение о запрете регистрации торговой марки "Русский военный корабль, иди...". Об этом говорится в вердикте суда ЕС, пишет УНН с ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Согласно постановлению суда, сейчас эта фраза является политическим лозунгом, став "символом борьбы Украины против российской агрессии" вскоре после того, как она была впервые произнесена. "Поэтому она не будет восприниматься соответствующей общественностью как указание на коммерческое происхождение товаров и услуг, которые обозначает", - постановил суд.

Добавим

ГНСУ еще в 2022 году попыталась зарегистрировать в Евросоюзе торговую марку этого выражения для широкого перечня товаров, в частности, одежды, печатной продукции, различных аксессуаров и тому подобное. Однако в декабре 2023 года Европейское агентство интеллектуальной собственности (EUIPO) отказало в регистрации, учитывая ряд причин, в том числе и моральную сторону вопроса.

ГНСУ не согласилась с решением европейского регулятора и обжаловала это решение в суде ЕС. Сегодняшний вердикт также можно обжаловать в суде высшей инстанции.

Напомним

Укрпочта, чтобы собрать на дроны, продавала 1000 марок "русский военный корабль, иди...!" с первым прошлогодним погашением на киевском главпочтамте.

"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"8 мая 2024, 09:19 • 15053 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Войнаполитика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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