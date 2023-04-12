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Мільйон на дрони: Укрпошта запустила благодійний продаж легендарних марок "Русскій воєнний корабль, іді…!"

Мільйон на дрони: Укрпошта запустила благодійний продаж легендарних марок "Русскій воєнний корабль, іді…!"

Київ • УНН

 • 718686 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Укрпошта, щоб зібрати на дрони, з 12 квітня оголосила продаж 1000 марок "Русскій воєнний корабль, іді…!" з першим торішнім погашенням на київському головпоштамті. Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ну що, хтось 12 квітня запускав супутник, а ми рік тому запустили першу марку війни "русскій воєнний корабль, іді…!" Важко повірити, що вже минув рік. Та найпрекрасніше те, що, через 2 дні після офіційного введення марки в обіг, пророцтво збулося і крейсер "москва" пішов на дно. Вашою вірою та "Нептуном", - написав Смілянський у Telegram.

Укрпошта вирішила "відсвяткувати таку подію", щоб ще "хтось або щось пійшли за кораблем". Гендиректор Смілянський повідомив про початок збору на дрони для ЗСУ.

"Маємо 1000 примірників однойменної презентаційної рамки з легендарною поштовою маркою та відбитком штемпеля "Перший день", яким марка гасилася в день введення в обіг на київському головпоштамті рік тому. Вартість 1600 гривень, з яких 1000 йде на дрони. Так що плануємо зібрати 1 000 000", - повідомив він.

Придбати благодійну рамку з маркою «Русскій воєнний корабль, іді…!» пропонується в онлайн-магазині Укрпошти. Максимальна кількість замовлення цього товару "в одні руки" 5 штук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні планують випускати NFT-марки

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