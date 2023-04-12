Миллион на дроны: Укрпочта запустила благотворительную продажу легендарных марок "Русский военный корабль, иди...!"

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"Ну что, кто-то 12 апреля запускал спутник, а мы год назад запустили первую марку войны "русский военный корабль, иди…!" Трудно поверить, что уже прошел год. Но самое прекрасное то, что, через 2 дня после официального введения марки в обращение, пророчество сбылось и крейсер "москва" пошел на дно. Вашей верой и "Нептуном", - написал Смилянский в Telegram.

Укрпочта решила "отпраздновать такое событие", чтобы еще "кто-то или что-то пошли за кораблем". Гендиректор Смилянский сообщил о начале сбора на дроны для ВСУ.

"Имеем 1000 экземпляров одноименной презентационной рамки с легендарной почтовой маркой и оттиском штемпеля "Первый день", которым марка гасилась в день введения в обращение на киевском главпочтамте год назад. Стоимость 1600 гривен, из которых 1000 идет на дроны. Так что планируем собрать 1 000 000", - сообщил он.

Приобрести благотворительную рамку с маркой «Русский военный корабль, иди…!» предлагается в онлайн-магазине Укрпочты. Максимальное количество заказа этого товара "в одни руки" 5 штук.

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