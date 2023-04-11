В Україні планують випускати NFT-марки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На розгляді парламенту перебуває законодавство, що дозволить випускати NFT-марки в Україні. Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Telegram, пише УНН.
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"283 голосами «за» депутати ВР прийняли за основу закон про NFT-марку. (...) Цей закон дозволить Україні стати однією з перших країн світу, яка запустить NFT-марки, а головне – зібрати значні кошти на наші ЗСУ, щоб зовсім скоро ми змогли випустити цифрову марку, присвячену нашій перемозі. А поки чекаємо на друге читання і готуємось", - написав Смілянський.
Для прикладу він показав NFT-марку пошти Швейцарії.
Нагадаємо
Укрпошта ввела в обіг поштову марку "Kalush Orchestrа".