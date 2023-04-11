В Україні планують випускати NFT-марки

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"283 голосами «за» депутати ВР прийняли за основу закон про NFT-марку. (...) Цей закон дозволить Україні стати однією з перших країн світу, яка запустить NFT-марки, а головне – зібрати значні кошти на наші ЗСУ, щоб зовсім скоро ми змогли випустити цифрову марку, присвячену нашій перемозі. А поки чекаємо на друге читання і готуємось", - написав Смілянський.

Для прикладу він показав NFT-марку пошти Швейцарії.

Нагадаємо

Укрпошта ввела в обіг поштову марку "Kalush Orchestrа".