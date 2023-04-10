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Укрпошта ввела в обіг поштову марку "Kalush Orchestrа"

Укрпошта ввела в обіг поштову марку "Kalush Orchestrа"

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Лімітований тираж поштової марки «Kalush Orchestra» у 130 000 примірників можна придбати онлайн, пише УНН з посиланням на Укрпошту в Telegram.

Деталі

Придбати поштовий випуск «Kalush Orchestra» можна онлайн. Тираж маркового аркуша 130 000 примірників.

Спецпогашення провели в Калуші Івано-Франківській області в місцевому палаці культури «Мінерал», де відбулася зйомка першого кліпу гурту.

«Учасники гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та МС КилимМен порадували фанів своєю присутністю, роздали автографи на безлічі конвертів, листівок та мерчі, а також відзначили, якою важливою подією для них є випуск поштової марки», - йдеться в повідомленні Telegram.

Доповнення

У лютому українці обрали найкращу воєнну марку року. За підсумками конкурсу найбільшу кількість голосів отримала марка «Русскій воєнний корабль, іді… !». За неї проголосували майже 198 тисяч українців.

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