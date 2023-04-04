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Пошта Великої Британії презентувала перші марки із зображенням короля Чарльза

Пошта Великої Британії презентувала перші марки із зображенням короля Чарльза

Київ • УНН

 • 968732 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Перші марки Королівської пошти із зображенням короля Чарльза III надійшли у продаж у вівторок у поштових відділеннях та магазинах роздрібної торгівлі, передає УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Портрет монарха, представлений у лютому і схвалений самим Чарльзом, тепер з'явиться на всіх марках Королівської пошти разом із номіналом та штрих-кодом перед його коронацією наступного місяця.

Так звана стандартна марка, призначена для повсякденного використання, адаптована з офіційного зображення, яке з'являється на нових британських монетах.

Роздрібні продавці продовжать продавати існуючі марки із зображенням покійної королеви Єлизавети II та отримають нову версію, коли запаси закінчаться.

Нові марки вже доступні до продажу на сайті Royal Mail.

Образ Чарльза адаптований із портрета британського скульптора Мартіна Дженнінгса.

Новий дизайн показує, що Чарльз дивиться ліворуч, як це робили всі британські монархи на марках з того часу, як «Чорний пенні» був випущений як перша у світі поштова марка в 1840 році за королеви Вікторії.

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