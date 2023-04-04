Почта Великобритании представила первые марки с изображением короля Карла
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Первые марки Королевской почты с изображением короля Карла III поступили в продажу во вторник в почтовых отделениях и магазинах розничной торговли, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Портрет монарха, представленный в феврале и одобренный самим Карлом, теперь появится на всех марках Королевской почты вместе с номиналом и штрих-кодом перед его коронацией в следующем месяце.
Так называемая стандартная марка, предназначенная для повседневного использования, адаптирована из официального изображения, которое появляется на новых британских монетах.
Розничные продавцы продолжат продавать существующие марки с изображением покойной королевы Елизаветы II и получат новую версию, когда запасы закончатся.
Новые марки уже доступны к продаже на сайте Royal Mail.
Образ Карла адаптирован с портрета британского скульптора Мартина Дженнингса.
Новый дизайн показывает, что Чарльз смотрит налево, как это делали все британские монархи на марках с тех пор, как «Черный пенни» был выпущен как первая в мире почтовая марка в 1840 году при королеве Виктории.