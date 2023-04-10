Укрпочта ввела в обращение почтовую марку "Kalush Orchestra"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Лимитированный тираж почтовой марки «Kalush Orchestra» в 130 000 экземпляров можно приобрести онлайн, пишет УНН со ссылкой на Укрпочту в Telegram.
Детали
Приобрести почтовый выпуск «Kalush Orchestra» можно онлайн. Тираж марочного листа 130 000 экземпляров.
Спецпогашение провели в Калуше Ивано-Франковской области в местном дворце культуры «Минерал», где состоялась съемка первого клипа группы.
"Участники группы Kalush Orchestra Олег Псюк и МС КилимМэн порадовали фанов своим присутствием, раздали автографы на множестве конвертов, открыток и мерча, а также отметили, каким важным событием для них является выпуск почтовой марки", - говорится в сообщении Telegram.
Дополнение
В феврале украинцы выбрали лучшую военную марку года. По итогам конкурса наибольшее количество голосов получила марка «Русский военный корабль, иди… !». За нее проголосовали почти 198 тысяч украинцев.
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