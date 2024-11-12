Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея

Существует проблема о предоставлении работодателями работникам, которые потеряли родного или близкого человека из-за войны, времени для того, чтобы человек имел возможность прожить определенный этап осознания потери. Поэтому общественная организация призывает в том числе внедрить "отпуск из сочувствия". Об этом сообщила журналисту УНН руководитель проекта Центр силы "План Б" общественной организации женское ветеранское движение VETERANKA Татьяна Борис.

Во время презентации первого в Украине исследования опыта и потребностей близких погибших военных Борис сообщила, что основная цель максимально распространить, это исследование среди всех организаций, работающих с семьями погибших и адвокатировать те или иные изменения на уровне государства. В частности, изменения относительно отпусков для людей, которые потеряли друга или члена семьи в результате российско-украинской войны и требуют времени для того, чтобы восстановиться, пройти первые этапы гибели члена семьи, близкого человека или друга.

"Мы проговаривали командой, что важной темой является внедрение "отпусков из сострадания". Это такое понятие и практика, которая существует за рубежом. То есть, когда человек проживая опыт потери теряет на определенных период работоспособность, то он может определенное время не работать", - сказала Борис.

Во время презентации "Исследование опыта и потребностей близких погибших военных" отмечалось, что некоторые опрошенные были вынуждены уволиться с работы из-за нежелания дополнительного внимания, сожаления или осуждения со стороны коллег.

"То есть потеря меняет идентичность человека в плане работы, работоспособности. Поэтому одно из наших желаний - адвокатировать внедрение "отпуска из сочувствия", как на уровне государства, изменений в кодекс, закон о труде так и на уровне работодателей, частного сектора, бизнеса, чтобы этот отпуск стал нормой и проявлением эмпатии и уважения к опыту человека. Чтобы у человека было время, чтобы пройти этот путь, восстановиться и вернуться к работе с новыми силами", - отметила Борис.

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Журналисту УНН Борис прокомментировала коммуникацию с органами власти относительно идеи внедрения "отпуска из сострадания".

"Сейчас мы провели исследование и будем пытаться заходить на его вторую итерацию. В рамках этой работы, мы направляли запросы в Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство здравоохранения, Минсоцполитики, Министерство обороны, Министерство по делам ветеранов. От Минэкономики получили ответ, от других ожидаем", - сказала журналисту Борис.

По ее словам, в Минэкономики напомнили о том, что для членов семей погибших предусмотрено право на использование основного ежегодного отпуска в удобное для них время. Также отметили, что работник имеет право на отпуск без сохранения зарплаты в случае смерти родных по крови или по браку: мужа/жены, родителей/отчима/мачехи, ребенка/пасынка/падчерицы, братьев, сестер.

Однако, Борис отметила, что концепция "отпуска из сострадания" предлагает сохранение отпуска заработной платы и возможность отпуска дополнительно близким, друзьям.

Кроме того, Борис рассказала, что движение VETERANKA пыталось коммуницировать с бизнесами.

"Общались с ними относительно того, как они взаимодействуют со своими работниками, которые имеют такой опыт переживания потери. Мы для себя услышали основные, общие вещи и поняли, что эта проблема существует. В дальнейшем, если мы пойдем на вторую итерацию этого проекта, то мы бы хотели работать с бизнесами, объяснять им, чтобы они вводили это в свои HR-политики, чтобы эти практики применялись и не только в отношении семьи погибших, но и в том числе близких: коллеги, близкие друзья. Потому что все проживают потерю", - рассказала Борис.

Она отметила, что речь не идет о директивном тоне, конкретно определенном времени на "отпуск из сочувствия".

"Мы не говорим о чем-то, что должно иметь директивный тон, мы говорим о такой потребности, в принципе о таком факте и явлении, что оно есть. О том, какой может быть срок, это вопрос обсуждений. В том числе договоренностей с сотрудниками, которые переживают потерю. Сейчас - это все происходит в ручном режиме, где-то в гуманном, где-то не гуманном. Важно сколько времени человек нуждается, но в то же время важно, чтобы такая возможность в принципе просто была", - сказала Борис.

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Справочно

Исследование опыта проживания потери близкого человека в результате российско-украинской войны носило разведывательный характер. Оно проведено ОО "Женское ветеранское движение" совместно с аналитическим центром Cedos в рамках проекта "Центр силы „План Б" - возвращение к активной общественной жизни, реинтеграции, поддержки и восстановления".

Это 15 полуструктурированных глубинных интервью с людьми, которые имели разные роли в жизни погибших военных: партнерши, родители, братья и сестры, дети (от 21 года), друзья и коллеги, побратимы и сестры.

Представлены различные опыты: 11 женщин и 4 мужчин, женщины, имеющие или не имеющие несовершеннолетних детей, люди из разных регионов Украины и разных типов общин (городская, сельская, поселковая), разный период гибели близкого человека (с 2014 по 2024 годы).