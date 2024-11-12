ukenru
Эксклюзив
Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея
18:40 • 25174 просмотра

Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября
 • 66390 просмотра

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

Эксклюзив
«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
 • 89618 просмотра

«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

Эксклюзив
Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
 • 98841 просмотра

Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

Эксклюзив
Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний
 • 98235 просмотра

Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний

Эксклюзив
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
 • 109044 просмотра

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине
 • 97331 просмотра

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
 • 111353 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

Эксклюзив
"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
 • 122178 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

Эксклюзив
Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
 • 124607 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

 • 88121 просмотра
Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

 • 69060 просмотра
The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

 • 81682 просмотра
Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

 • 59433 просмотра
Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

14:37 • 78872 просмотра
публикации
Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

16:10 • 54224 просмотра
Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

14:37 • 78872 просмотра
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
Эксклюзив

 • 109044 просмотра
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

 • 125212 просмотра
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

 • 130726 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

15:25 • 21136 просмотра
OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

 • 29287 просмотра
Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

 • 59433 просмотра
The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

 • 81682 просмотра
Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

 • 69060 просмотра
Актуальное
Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея

Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея

Киев  •  УНН

 • 24858 просмотра

Read in English

В Украине инициируют внедрение "отпуска из сочувствия" для работников, которые потеряли близких из-за войны. Исследование показало необходимость предоставления времени для восстановления после потери.

Существует проблема о предоставлении работодателями работникам, которые потеряли родного или близкого человека из-за войны, времени для того, чтобы человек имел возможность прожить определенный этап осознания потери. Поэтому общественная организация призывает в том числе внедрить "отпуск из сочувствия". Об этом сообщила журналисту УНН руководитель проекта Центр силы "План Б" общественной организации женское ветеранское движение VETERANKA Татьяна Борис.

Во время презентации первого в Украине исследования опыта и потребностей близких погибших военных Борис сообщила, что основная цель максимально распространить, это исследование среди всех организаций, работающих с семьями погибших и адвокатировать те или иные изменения на уровне государства. В частности, изменения относительно отпусков для людей, которые потеряли друга или члена семьи в результате российско-украинской войны и требуют времени для того, чтобы восстановиться, пройти первые этапы гибели члена семьи, близкого человека или друга.

"Мы проговаривали командой, что важной темой является внедрение "отпусков из сострадания". Это такое понятие и практика, которая существует за рубежом. То есть, когда человек проживая опыт потери теряет на определенных период работоспособность, то он может определенное время не работать", - сказала Борис.

Во время презентации "Исследование опыта и потребностей близких погибших военных" отмечалось, что некоторые опрошенные были вынуждены уволиться с работы из-за нежелания дополнительного внимания, сожаления или осуждения со стороны коллег.

"То есть потеря меняет идентичность человека в плане работы, работоспособности. Поэтому одно из наших желаний - адвокатировать внедрение "отпуска из сочувствия", как на уровне государства, изменений в кодекс, закон о труде так и на уровне работодателей, частного сектора, бизнеса, чтобы этот отпуск стал нормой и проявлением эмпатии и уважения к опыту человека. Чтобы у человека было время, чтобы пройти этот путь, восстановиться и вернуться к работе с новыми силами", - отметила Борис.

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным27 сент. 2024, 14:08 • 140629 просмотров

Журналисту УНН Борис прокомментировала коммуникацию с органами власти относительно идеи внедрения "отпуска из сострадания".

"Сейчас мы провели исследование и будем пытаться заходить на его вторую итерацию. В рамках этой работы, мы направляли запросы в Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство здравоохранения, Минсоцполитики, Министерство обороны, Министерство по делам ветеранов. От Минэкономики получили ответ, от других ожидаем", - сказала журналисту Борис.

По ее словам, в Минэкономики напомнили о том, что для членов семей погибших предусмотрено право на использование основного ежегодного отпуска в удобное для них время. Также отметили, что работник имеет право на отпуск без сохранения зарплаты в случае смерти родных по крови или по браку: мужа/жены, родителей/отчима/мачехи, ребенка/пасынка/падчерицы, братьев, сестер.

Однако, Борис отметила, что концепция "отпуска из сострадания" предлагает сохранение отпуска заработной платы и возможность отпуска дополнительно близким, друзьям.

Кроме того, Борис рассказала, что движение VETERANKA пыталось коммуницировать с бизнесами.

"Общались с ними относительно того, как они взаимодействуют со своими работниками, которые имеют такой опыт переживания потери. Мы для себя услышали основные, общие вещи и поняли, что эта проблема существует. В дальнейшем, если мы пойдем на вторую итерацию этого проекта, то мы бы хотели работать с бизнесами, объяснять им, чтобы они вводили это в свои HR-политики, чтобы эти практики применялись и не только в отношении семьи погибших, но и в том числе близких: коллеги, близкие друзья. Потому что все проживают потерю", - рассказала Борис.

Она отметила, что речь не идет о директивном тоне, конкретно определенном времени на "отпуск из сочувствия".

"Мы не говорим о чем-то, что должно иметь директивный тон, мы говорим о такой потребности, в принципе о таком факте и явлении, что оно есть. О том, какой может быть срок, это вопрос обсуждений. В том числе договоренностей с сотрудниками, которые переживают потерю. Сейчас - это все происходит в ручном режиме, где-то в гуманном, где-то не гуманном. Важно сколько времени человек нуждается, но в то же время важно, чтобы такая возможность в принципе просто была", - сказала Борис.

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные9 мая 2024, 14:50 • 371920 просмотров

Справочно

Исследование опыта проживания потери близкого человека в результате российско-украинской войны носило разведывательный характер. Оно проведено ОО "Женское ветеранское движение" совместно с аналитическим центром Cedos в рамках проекта "Центр силы „План Б" - возвращение к активной общественной жизни, реинтеграции, поддержки и восстановления".

Это 15 полуструктурированных глубинных интервью с людьми, которые имели разные роли в жизни погибших военных: партнерши, родители, братья и сестры, дети (от 21 года), друзья и коллеги, побратимы и сестры.

Представлены различные опыты: 11 женщин и 4 мужчин, женщины, имеющие или не имеющие несовершеннолетних детей, люди из разных регионов Украины и разных типов общин (городская, сельская, поселковая), разный период гибели близкого человека (с 2014 по 2024 годы).

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
ministerstvo-finansiv-ukrainaМинистерство финансов Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина