Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

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В ОП рассматривают три кандидатуры на должность генпрокурора: Руслана Кравченко, Олега Кипера и Ирину Мудрую. Против кандидатов развернута информационная кампания, которая может быть связана с затягиванием назначения.

На днях в нескольких украинских Интернет-изданиях вышли публикации с анализом деловых и репутационных качеств основных претендентов на должность генерального прокурора Украины, передает УНН.

Такими, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента и Офисе генпрокурора, автор статьи в "Фактах", которую впоследствии разместили и на других ресурсах, определяет трех - главу Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, его коллегу из Одесской области Олега Кипера и заместителя руководителя Офиса президента Ирину Мудрую.

Перечнем фамилий, однако, дело не ограничивается - журналист дает свое видение их профессиональных и личностных преимуществ и недостатков.

Последних, по его мнению, гораздо больше.

Кравченко себя, вроде бы, ничем не проявил на посту главы ОВА, в "пассиве" Мудрой - несамостоятельность и любовь к роскоши, а также резонансный скандал, в который попал ее гражданский муж Павел Поляруш, который в нетрезвом виде угрожал оружием военному. Кипер также является фигурантом скандалов с отпуском за границей во время военного положения и коррупционными сделками в сфере агроэкспорта в Одесской области.

Из всего этого автор делает выводы, что, во-первых, ситуация требует немедленного назначения нового генпрокурора, а, во-вторых, непубличный конкурс на эту должность среди указанных лиц - это "выбор без выбора".

Как не сложно увидеть, выводы противоречат друг другу. Или где-то за кадром скрывается заказчик, который очень не хотел бы назначения кого-то из этих трех специалистов.

Противоречия встречаются и в аргументации статьи.

Кравченко продемонстрировал эффективный менеджмент хотя бы тем, что вывел область на первое место по показателям экономической устойчивости регионов, по данным издания "Деловая столица", а также довольно жестко поставил на место недобросовестных подрядчиков. Подобная практика не будет лишней и в случае возможной работы в ОГПУ.

Мудрая активно работает на международной арене, что опровергает тезис о ее "несамостоятельности".

Олег Кипер как раз остановил экспорт нелегального зерна в Одесской области.

Учитывая это, претензии к указанным лицам выглядят надуманными и имеют целью лишь посеять определенные сомнения относительно их кандидатур.

Но в Офисе Президента реально оценивают положение вещей, поэтому подобными мелкими "вбросами" на серьезное кадровое решение повлиять невозможно.

Следовательно, задачей данной информационной контр-кампании является несколько иное. Предположим, что это банальное желание тянуть время, чтобы кресло генпрокурора как можно дольше оставалось вакантным. И таким образом выиграть еще несколько недель для полноценной работы определенного денежного "потока".

Возможно, в игорном бизнесе или таможенных махинациях.

Прокурорская система, коренного очищения которой украинское общество ждет от нового главы ведомства, за десятки лет сумела найти много сфер для теневого обогащения.

Возможно, это простое стечение обстоятельств, но экс-заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий, расследование в отношении которого дало толчок к отставке Андрея Костина, значительно активизировался в информационном поле.

Причем позиционирует себя не только в качестве борца с игорным бизнесом, но и едва ли не как личного врага олигарха Игоря Коломойского.

Из всех этих не слишком чистых маневров можно сделать один обоснованный вывод - вопрос назначения нового генпрокурора, действительно, назрел. И основной его обязанностью на этой должности, кроме очевидного для всех разрушения "схем" под прокурорской "крышей", является обеспечение реформирования всей системы, для предотвращения использования ОГПУ как места личного обогащения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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