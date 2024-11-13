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Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Эксперт видит служебную халатность в том, что АРМА только сейчас вспомнило об интересах "Ощадбанка" в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Киев  •  УНН

 • 5755 просмотра

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АРМА провела совещание с представителем «Ощадбанка» по управлению ТРЦ «Гулливер» за неделю до конца конкурса. Эксперт по безопасности назвал такие действия служебной халатностью и призвал отменить конкурс.

То, что сотрудники Агентства по розыску и менеджменту активов за неделю до завершения конкурса на отбор управляющего для ТРЦ «Гулливер» наконец решили обсудили с представителем «Ощадбанка» вопрос обеспечения интересов государственного банка свидетельствует об их ангажированности и вероятной служебной халатности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Детали

Представители АРМА 13 ноября все же решили встретиться с заместителем председателя правления «Ощадбанка», ответственным за работу с NPL, Арсеном Милютиным, чтобы обсудить вопросы управления арестованным активом, которые затрагивают интересы государственного банка в части погашения долгов по кредитам. Однако, к консенсусу на совещании прийти не удалось и стороны договорились «продолжить взаимодействие».

Сергей Шабовта считает, что эта встреча - результат давления со стороны СМИ и общества.

«То, что АРМА наконец решило поговорить с «Ощадбанком» за неделю до конца конкурса свидетельствует об одном - ангажированность, точно служебная халатность и возможно даже умышленные действия - здесь вопрос к правоохранителям, они должны это исследовать и поставить точку», - заявил он.

По его мнению, такие действия являются очередным доказательством того, что агентство «превратилось в вора-грабителя, который средь бела дня разворовывает государственные средства».

Эксперт отметил, что единственным правильным вариантом сейчас будет - отменить этот конкурс, договориться с «Ощадбанком» и только тогда объявить новый тендер.

«Этого требует процедура, закон и общество, которое все это видит, оно должно услышать ответы на вопросы. Новый конкурс - и все претензии сняты. Работайте дальше», - подытожил он.

Контекст

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ «Гулливер». Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий, которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Здание ТРЦ «Гулливер» является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - «Ощадбанк». Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать заем.

В «Ощадбанке» неоднократно заявляли, что решение о передаче «Гулливера» в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Убытки «Ощадбанка из-за прекращения выплат по кредиту могут составить более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления «Ощадбанка», ответственный за работу с NPL Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ «Гулливер», если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок «Гулливера» отдадут «непонятному управителю».

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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