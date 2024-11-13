Эпидемиологическая ситуация в Украине: в каких областях больше всего болеют гриппом, ОРВИ и COVID-19

По данным Минздрава, в Украине за неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла на 3,8% - заболели 115 тысяч человек, половина из них - дети. Несмотря на рост случаев COVID-19, уровень заболеваемости не превышает эпидемического порога. Больше всего случаев фиксируют в Черкасской, Черниговской и Сумской областях. В Броварской громаде Киевской области ситуация пока стабильная: зафиксирован только один случай COVID-19, но заболеваемость ОРВИ среди детей немного выросла, пишет УНН.

По данным Министерства здравоохранения, с 4 по 10 ноября 815 человек заболели COVID-19, 236 из них госпитализировали в медицинские учреждения. В лечении в стационаре нуждались 33 ребенка. Все пациенты получили необходимую медицинскую помощь. В Минздраве уточнили, что сейчас больше всего случаев зарегистрировано в Черкасской, Черниговской и Сумской областях.

Сейчас в Украине не превышен эпидпорог заболеваемости, отметили в министерстве. В общем, с 4 по 10 ноября ОРВИ, гриппом и COVID-19 по стране заболели 115 137 человек, из которых половина - 66 274 - дети. Также медики сообщили об одном летальном случае в результате осложнений COVID-19.

"Заболеваемость COVID-19, после летней волны вспышки, вызванной субвариантом FLiRT, осенью стабилизировалась. По сравнению с сентябрем, когда COVID-19 переболело 35 230 человек, в октябре зарегистрировано 8 209 случаев. Однако COVID-19 остается крайне опасным для людей, которые не получили ни одной прививки, групп риска и пациентов с сопутствующими заболеваниями, которые пропустили ревакцинацию. Вакцинация - бесплатная и доступна в медучреждениях страны в каждой области", - отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В целом, по данным Минздрава, с начала эпидсезона в октябре ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 702 888 человек. В 11 076 пациентов определили COVID-19, коронавирусная инфекция унесла 38 жизней.

В то же время на Киевщине ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ стабильна, но госпитализаций стало больше.

УНН поинтересовался, какая сейчас эпидемиологическая ситуация в одной из громад области. Речь идет о крупнейшем городе-спутнике столицы Бровары.

По словам директора Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи Игоря Кравцова, в громаде пока не зафиксированы случаи заболеваний гриппом, а заболеваемость ОРВИ сохраняется не превышает привычный уровень.

"Эпидемии пока нет, случаев гриппа в настоящее время у нас отдел лабораторных исследований не дает, ОРВИ в течение года держится на том же уровне", - рассказал он.

Он добавил, что сейчас фиксируется повышенная заболеваемость ОРВИ среди детского населения, но количество случаев пока не превышает норму.

"Например, за прошедшую неделю было 606 случаев (заболеваний ОРВИ - ред.), из них 404 - это дети, и 202 - это взрослые. Ну конечно и регистрируются пневмонии, воспаление легких, среди детского населения и взрослого", - отметил Игорь Кравцов.

Кроме того, по его данным, на прошлой неделе в Броварской территориальной громаде был зафиксирован один случай заболевания COVID-19.

"Всего для лечения хватает. Вакцинация от COVID-19 проходит, призываем население вакцинироваться от гриппа", - отметил он, напомнив, что вакцину от гриппа можно приобрести в аптеках.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что в Броварской громаде местные власти ввели программу "С заботой о каждом" на 2024-2026 годы, которая направлена на обеспечение социальной защиты и медицинской поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

В рамках программы проводится регулярная диагностика для раннего выявления онкологических заболеваний. В частности жителям громады доступны такие обследования:

цитологический скрининг рака шейки матки (жидкостный ПАП-тест) и ВПЧ-тестирование для женщин от 21 года;

скрининг рака молочной железы и яичников для женщин от 30 лет;

скрининг рака щитовидной железы по направлению врача;

урологический скрининг для диагностики рака простаты для мужчин от 35 лет.

Эти обследования граждане Украины, которые зарегистрированы и проживают на территории Броварской громады, могут проходить бесплатно раз в год.

Кроме того, в громаде действуют еще несколько важных медицинских программ, направленных на поддержание здоровья громады, в частности, льготных категорий населения. Директор Броварского городского Центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Кравцов в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что одной из ключевых программ является обеспечение льготных категорий населения, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), бесплатными лекарствами и медицинскими средствами.

Кроме того, значительные средства местные власти Броваров направляют на поддержку пациентов с онкологией, проживающих в громаде. Больница обеспечивает их бесплатными химиотерапевтическими препаратами, которые являются дорогими, поскольку все компоненты иностранного производства.

Мэр Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что такие программы важны для обеспечения здоровья и благополучия жителей громады. Он добавил, что городские власти будут продолжать поддерживать эти инициативы, несмотря на ограниченный бюджет.

"Мы понимаем, насколько важны эти программы для наших граждан, особенно для тех, кто нуждается в постоянной медицинской поддержке. Программы бесплатного обеспечения лекарствами, поддержка онкопациентов и профилактика онкозаболеваний - это жизненно необходимые инициативы, и мы делаем все возможное, чтобы сохранить их даже в сложных условиях. Забота о здоровье жителей нашей громады остается нашим приоритетом", - отметил Сапожко.