Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний

Регулярный скрининг для ранней диагностики онкозаболеваний является чрезвычайно важным. Например, ПАП-тест и ВПЧ-тест являются ключевыми для выявления предраковых изменений шейки матки, а маммография помогает выявлять рак молочной железы на ранних стадиях. Это значительно повышает шансы на успешное лечение и сохранение жизни пациентов. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала акушер-гинеколог Екатерина Тимощук.

Ранняя диагностика онкозаболеваний является ключевой для успешного лечения и сохранения жизни пациентов - подчеркнула Тимощук.

По ее словам, цитологический ПАП-тест и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ) является золотым стандартом для скрининга рака шейки матки. "Выявление предраковых изменений или наличия вируса папилломы человека, который является главным фактором риска, позволяет вовремя начать лечение и предотвратить развитие рака. Регулярное проведение ПАП-теста, особенно в сочетании с ВПЧ-тестом снижает смертность от рака шейки матки на 70% и более, особенно среди женщин старше 30 лет", - отметила врач.

Кроме того, Тимощук рассказала, что маммография является стандартом для раннего выявления рака молочной железы, особенно у женщин после 40 лет. Ранняя диагностика позволяет начать лечение на этапе, когда опухоль менее агрессивна и более локализована, что существенно улучшает шансы выжить.

Скрининг рака яичников, по словам акушера-гинеколога, менее развит. "К сожалению, из-за отсутствия чувствительных и специфических тестов раннюю диагностику рака яичников сложно обеспечить, хотя УЗИ и определение уровня CA-125 могут помочь в группах риска", - отметила Тимощук.

Она также рассказала, что скрининг рака щитовидной железы не является рутинным. Однако, в случае обнаружения узлов или повышенного уровня тиреотропного гормона (ТТГ), врачи могут назначить ультразвуковое исследование, что способствует раннему выявлению агрессивных форм рака.

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Некоторые скрининги в Украине граждане могут сделать бесплатно. Например, УНН рассказывал, что местные власти в Броварах ввели программу "С заботой о каждом" на 2024-2026 годы, которая направлена на обеспечение социальной защиты и медицинской поддержки наиболее уязвимых слоев населения Броварской территориальной громады.

В рамках этой программы проводится регулярная диагностика для раннего выявления онкологических заболеваний. В частности жителям громады доступны такие обследования:

цитологический скрининг рака шейки матки (жидкостный ПАП-тест) и ВПЧ-тестирование для женщин от 21 года;

скрининг рака молочной железы и яичников для женщин от 30 лет;

скрининг рака щитовидной железы по направлению врача;

урологический скрининг для диагностики рака простаты для мужчин от 35 лет.

Эти обследования граждане Украины, которые зарегистрированы и проживают на территории Броварской громады, могут проходить бесплатно раз в год.

Кроме того, в Броварской громаде действуют еще несколько важных медицинских программ, направленных на поддержку здоровья громады, в частности, льготных категорий населения. Директор Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Кравцов в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что одной из ключевых программ является обеспечение льготных категорий населения, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), бесплатными лекарствами и медицинскими средствами.

Кроме того, значительные средства местные власти Броваров направляют на поддержку пациентов с онкологией, проживающих в громаде. Больница обеспечивает их бесплатными химиотерапевтическими препаратами, которые являются дорогими, поскольку все компоненты иностранного производства.

Мэр Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что такие программы важны для обеспечения здоровья и благополучия жителей громады. Он добавил, что городские власти будут продолжать поддерживать эти инициативы, несмотря на ограниченный бюджет.

"Мы понимаем, насколько важны эти программы для наших граждан, особенно для тех, кто нуждается в постоянной медицинской поддержке. Программы бесплатного обеспечения лекарствами, поддержка онкопациентов и профилактика онкозаболеваний - это жизненно необходимые инициативы, и мы делаем все возможное, чтобы сохранить их даже в сложных условиях. Забота о здоровье жителей нашей громады остается нашим приоритетом", - отметил Сапожко.