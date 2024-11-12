Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет
Киев • УНН
Певица Мадонна разорвала отношения с Акимом Моррисом, который младше ее на 37 лет. Причиной разрыва стала большая разница в возрасте, однако пара разошлась без драм.
Попдива и певица Мадонна разошлась со своим парнем Акимом Моррисом, который был моложе ее на 37 лет.
Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Роман между Мадонной и ее парнем, который длился с августа закончился еще в октябре, сообщает источник издания. Причину разрыва называют разницей в возрасте.
Мадонна столкнулась с той же проблемой с этим парнем, что и со всеми ее последними мужчинами. Разница в возрасте стала проблемой. Они из разных эпох
Однако Мадонна и Аким Моррис разошлись мирно и без лишних драм.
Напомним
На прошлой неделе стало известно, что голливудская пара Зои Кравиц и Ченнинг Татум разошлись после трех лет отношений.