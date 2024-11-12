Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

Попдива и певица Мадонна разошлась со своим парнем Акимом Моррисом, который был моложе ее на 37 лет.

Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Роман между Мадонной и ее парнем, который длился с августа закончился еще в октябре, сообщает источник издания. Причину разрыва называют разницей в возрасте.

Мадонна столкнулась с той же проблемой с этим парнем, что и со всеми ее последними мужчинами. Разница в возрасте стала проблемой. Они из разных эпох