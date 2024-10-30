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Зої Кравіц та Ченнінг Татум розходяться після трьох років разом - People

Київ • УНН

 • 118769 перегляди

Голлівудська пара Зої Кравіц та Ченнінг Татум розірвали стосунки після трьох років разом. Актриса була помічена без обручки, хоча пара нещодавно планувала спільний проєкт.

Зої Кравіц та Ченнінг Татум розходяться після трьох років разом - People

Голлівудська пара Зої Кравіц та Ченнінг Татум розходиться після трьох років стосунків, з посиланням на джерела повідомляє People, пише УНН.

Деталі

Численні джерела підтверджують People, що зірка "Бетмена" та актор з "Супер Майка" скасували заручини.

Двоє стали парою після спільної роботи над режисерським дебютом Кравіц Blink Twice ("Кліпни двічі"), у якому знявся Татум, і заручилися рік тому.

Представники обох зірок не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію.

44-річний Татум приєднався до Кравіц на постановці п'єси її колеги по Blink Twice Левона Гоука у районі Ред-Гук у Нью-Йорку 6 жовтня. Проте 35-річна Кравіц в останні тижні була помічена без обручки, у тому числі на нещодавній прогулянці з колегою по серіалу Big Little Lies ("Велика маленька брехня") Шейлін Вудлі.

У вівторок, 29 жовтня, видання Deadline повідомило, що Кравіц та Татум увійшли до акторського складу комедії про вторгнення інопланетян Alpha Gang ("Банда Альфа"), у якій зніметься і виступає продюсером Кейт Бланшетт.

Доповнення

Чутки про роман Кравіц і Татума вперше з'явилися, коли їх сфотографували на велосипедній прогулянці на BMX, коли вони їхали вулицями Нью-Йорка, у серпні 2021 року.

Місяць по тому їх помітили разом з Met Gala, поки Татум офіційно оголосив про свої стосунки в Instagram на Хелловін, поділившись знімком, на якому він і Кравіц хизуються в парних костюмах з класичного фільму Мартіна Скорсезе 1976 року Taxi Driver ("Таксист").

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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