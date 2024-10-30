Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходятся после трех лет вместе - People
Киев • УНН
Голливудская пара Зои Кравиц и Ченнинг Татум разорвали отношения после трех лет вместе. Актриса была замечена без обручального кольца, хотя пара недавно планировала совместный проект.
Голливудская пара Зои Кравиц и Ченнинг Татум расходится после трех лет отношений, со ссылкой на источники сообщает People, пишет УНН.
Детали
Многочисленные источники подтверждают People, что звезда "Бэтмена" и актер из "Супер Майка" отменили помолвку.
Двое стали парой после совместной работы над режиссерским дебютом Кравиц Blink Twice ("Клипни дважды"), в котором снялся Татум, и обручились год назад.
Представители обеих звезд не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.
44-летний Татум присоединился к Кравиц на постановке пьесы ее коллеги по Blink Twice Левона Хоука в районе Ред-Хук в Нью-Йорке 6 октября. Однако 35-летняя Кравиц в последние недели была замечена без обручального кольца, в том числе на недавней прогулке с коллегой по сериалу Big Little Lies ("Большая маленькая ложь") Шейлин Вудли.
Во вторник, 29 октября, издание Deadline сообщило, что Кравиц и Татум вошли в актерский состав комедии о вторжении инопланетян Alpha Gang ("Банда Альфа"), в которой снимется и выступает продюсером Кейт Бланшетт.
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Слухи о романе Кравиц и Татума впервые появились, когда их сфотографировали на велосипедной прогулке на BMX, когда они ехали по улицам Нью-Йорка, в августе 2021 года.
Месяц спустя их заметили вместе с Met Gala, пока Татум официально объявил о своих отношениях в Instagram на Хэллоуин, поделившись снимком, на котором он и Кравиц щеголяют в парных костюмах из классического фильма Мартина Скорсезе 1976 года Taxi Driver ("Таксист").