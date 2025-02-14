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Україна втрачає саперів через призупинення фінансування Держдепартаментом США - АСУ

Україна втрачає саперів через призупинення фінансування Держдепартаментом США - АСУ

Київ • УНН

 • 143601 перегляди

Призупинення фінансування Держдепартаментом США призвело до втрати значної кількості саперів в Україні. Це фінансування становило майже 50% бюджету всіх програм з гуманітарного розмінування в країні.

Україна втрачає значну кількість саперів через призупинення фінансування гуманітарного розмінування Держдепартаментом США. Це фінансування забезпечувало майже 50% бюджету всіх програм з гуманітарного розмінування в країні. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів голова правління Асоціації саперів України Тимур Пістрюга.

USAID не фінансував програму гуманітарного розмінування — це робив Держдепартамент США, а саме його департамент WRA. Наразі він також призупинив фінансування. Важко сказати, яку частку витрат вони покривали, але приблизно це становило 50% загального бюджету програм з гуманітарного розмінування в Україні

— сказав Пістрюга.

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За його словами, найважливіше в цьому процесі — люди, а саме сапери. В Асоціації саперів України наголошують, що підготувати фахівця надзвичайно складно, адже для якісної та безпечної роботи потрібен великий досвід і постійне підвищення кваліфікації. "Я часто порівнюю саперів із пілотами: чим більше у нього годин польотів, тим більш кваліфікованим він вважається. Так само й із саперами: чим більше у них досвіду, тим безпечніше і ефективніше вони виконують свою роботу".

"Ми втрачаємо значну кількість висококваліфікованих і досвідчених саперів через призупинення фінансування. Замість того, щоб нарощувати потенціал, ми змушені шукати кошти. Це втрати. Деякі сапери вже залишилися без роботи, інші простоюють, але вони не будуть сидіти склавши руки — їм потрібно годувати свої сім’ї та закривати базові потреби. Якщо ситуація не зміниться, фахівці шукатимуть іншу роботу", — додав Пістрюга.

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За словами керівника Асоціації саперів України, ця робота потребує нових знань і постійного навчання. Втім, "замість цього кваліфіковані фахівці будуть змушені йти в таксі, доставку чи будь-яку іншу сферу".

На питання журналістки про можливі варіанти заміни призупиненої фінансової допомоги Пістрюга відповів:

"Усі, хто працює з грантами і донорами, вживають різні заходи. Ми звернулися до європейських та канадських донорів, але розуміємо, що перекрити допомогу Держдепартаменту буде дуже складно. Це надвеликі бюджети. На мою суб’єктивну думку, ситуацію можна врятувати, хоча б тимчасово, за допомогою ЄС або агенцій ООН".

Нагадаємо 

20 січня 2025 року президент видав указ під назвою "Переоцінка та переорієнтація зовнішньої допомоги Сполучених Штатів". 

Наказ передбачав негайне призупинення "допомоги Сполучених Штатів зовнішньому розвитку" та наказав Адміністративно-бюджетному управлінню (OMB) "примусити цю паузу через свій орган розподілу".

Рішення Трампа скоротити і реструктурувати американську іноземну допомогу паралізує складну глобальну систему, спрямовану на запобігання і реагування на проблему голоду. 

Так вже сьогодні, суддя округу Колумбія Амір Алі виніс рішення про тимчасове скасування заморожування фінансування іноземної допомоги США. 

Це друга судова поразка спроб Білого дому ліквідувати USAID, що існує вже 60 років.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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