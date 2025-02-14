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Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Киев  •  УНН

 • 8164 просмотра

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Приостановление финансирования Госдепартаментом США привело к потере значительного количества саперов в Украине. Это финансирование составляло почти 50% бюджета всех программ по гуманитарному разминированию в стране.

Украина теряет значительное количество саперов из-за приостановления финансирования гуманитарного разминирования Госдепартаментом США. Это финансирование обеспечивало почти 50% бюджета всех программ по гуманитарному разминированию в стране. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал председатель правления Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга.

USAID не финансировал программу гуманитарного разминирования - это делал Госдепартамент США, а именно его департамент WRA. Сейчас он также приостановил финансирование. Трудно сказать, какую долю расходов они покрывали, но примерно это составляло 50% общего бюджета программ по гуманитарному разминированию в Украине

- сказал Пистрюга.

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По его словам, самое важное в этом процессе - люди, а именно саперы. В Ассоциации саперов Украины отмечают, что подготовить специалиста чрезвычайно сложно, ведь для качественной и безопасной работы нужен большой опыт и постоянное повышение квалификации. «Я часто сравниваю саперов с пилотами: чем больше у него часов полетов, тем более квалифицированным он считается. Так же и с саперами: чем больше у них опыта, тем безопаснее и эффективнее они выполняют свою работу».

«Мы теряем значительное количество высококвалифицированных и опытных саперов из-за приостановления финансирования. Вместо того, чтобы наращивать потенциал, мы вынуждены искать средства. Это потери. Некоторые саперы уже остались без работы, другие простаивают, но они не будут сидеть сложа руки - им нужно кормить свои семьи и закрывать базовые потребности. Если ситуация не изменится, специалисты будут искать другую работу», - добавил Пистрюга.

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По словам руководителя Ассоциации саперов Украины, эта работа требует новых знаний и постоянного обучения. Впрочем, «вместо этого квалифицированные специалисты будут вынуждены идти в такси, доставку или любую другую сферу».

На вопрос журналистки о возможных вариантах замены приостановленной финансовой помощи Пистрюга ответил:

«Все, кто работает с грантами и донорами, принимают различные меры. Мы обратились к европейским и канадским донорам, но понимаем, что перекрыть помощь Госдепартамента будет очень сложно. Это сверхбольшие бюджеты. По моему субъективному мнению, ситуацию можно спасти, хотя бы временно, с помощью ЕС или агентств ООН».

Напомним 

20 января 2025 года президент издал указ под названием «Переоценка и переориентация внешней помощи Соединенных Штатов». 

Приказ предусматривал немедленное приостановление «помощи Соединенных Штатов внешнему развитию» и приказал Административно-бюджетному управлению (OMB) «принудить эту паузу через свой орган распределения».

Решение Трампа сократить и реструктурировать американскую иностранную помощь парализует сложную глобальную систему, направленную на предотвращение и реагирование на проблему голода. 

Так уже сегодня, судья округа Колумбия Амир Али вынес решение о временной отмене замораживания финансирования иностранной помощи США. 

Это второе судебное поражение попыток Белого дома ликвидировать USAID, существующее уже 60 лет.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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