В Украине 140 тыс. км2 территории нуждается в разминировании: что уже сделано, рассказал Шмыгаль

Правительство работает на воплощением комплексного подхода в гуманитарном разминировании. почти 35,5 тыс. квадратных километров украинской земли уже вернули в эксплуатацию. над разминированием в Украине работает более 4 тыс. саперов.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыголь во время форума De mine Ukraine, передает УНН.

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Потенциально заминированная территория сегодня составляет около 139 тыс. квадратных километров. Это побуждает нас к комплексному подходу в гуманитарном разминировании. Мы его реализуем уже сейчас в соответствии с Национальной стратегией противоминной деятельности. - сообщил премьер.

Вместе с тем, по словам руководителя правительства Украины, уже возвращено в эксплуатацию почти 35,5 тыс. квадратных километров украинской земли - благодаря солидарности партнеров и внутренним ресурсам.

Шмыгаль рассказал о направлениях действия в рамках Национальной стратегии противоминной деятельности:

Первое направление-это обследование потенциально загрязненных земель. То есть обследование, чтобы определить, какие территории располагаются вне зоны риска и быстро вернуть их аграриям в обработки.

второе направление - очистка земли от мин и снарядов в зонах, где обнаружили загрязнение.

Также речь идет о привлечении международной донорской помощи:

К коалиции гуманитарного разминирования присоединились около 50-ти стран-партнеров. Общий объем взносов составил более 1 млрд долларов. - заметил премьер.

Важно, что глава правительства пообещал также направление наращивания количества разминировочной техники. Причем уже работает техника, изготовленная в Украине, говорится в заметке премьер-министра.

Также в планах увеличение количества сертифицированных операторов по противоминной деятельности.

Напомним

УНН передавал, что ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к очистке и разминированию территорий.

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