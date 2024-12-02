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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сырский анонсировал изменения в подготовке военных: что ждет новобранцев

Сырский анонсировал изменения в подготовке военных: что ждет новобранцев

Киев  •  УНН

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Первые выпускники новой 1,5-месячной программы подготовки военных пойдут в боевые части в декабре. Также планируется усовершенствовать обучение офицеров и расширить курсы повышения квалификации.

Уже в декабре первые военнослужащие полтора месячного срока подготовки пойдут в боевые воинские части. Также планируется усовершенствовать систему обучения офицеров тактического звена  и расширить курсы повышения квалификации. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр  Сырский, передает УНН.

Детали

Сырский сообщил, что провел  служебное совещание по  повышению  качества  подготовки военнослужащих. В ней приняли участие руководители структурных подразделений Генерального штаба ВС Украины, командующие видами и родами войск (сил), командиры отдельных боевых воинских частей, начальники учебных центров и ВВУЗ. 

Обсудили предварительные результаты внедрения с 1 ноября текущего года во всех учебных центрах новой программы БЗВП со сроком обучения 1,5 месяца. По словам головко м а, курсанты и инструкторы отмечают только положительные аспекты в увеличении сроков обучения и в изменениях программы базовой общевойсковой подготовки.

Уже в декабре первые выпускники полуторамесячного срока обучения пойдут в боевые воинские части. Поэтому, ждем отзывов о выпускниках от командиров подразделений и предложения по дальнейшему наращиванию базовой общевойсковой подготовки

- заявил Сырский.

Также на совещании обсудили подготовку офицеров тактического звена, содержание которого, по словам Сирского, сейчас требует усовершенствования, в том числе и увеличения сроков обучения. Из Такие предложения высказали начальники высших военных учебных заведений.

Сырский в декабре будет принимать решение о новой модели базовой подготовки военных21 окт. 2024, 08:10 • 15500 просмотров

На необходимости усовершенствования подготовки офицеров также отметили и командиры боевых бригад.

Участники совещания предложили развертывание курсов повышения квалификации для подготовки офицеров штабов по отдельным направлениям деятельности.

"Каждый командир должен нести ответственность за качество подготовки штаба, поэтому, в ходе их обучения должен использоваться принцип "командир учится с подчиненными".

Подготовка-это основа деятельности войск (сил) как в мирное так и в военное время, деятельность всех командиров должна быть направлена на постоянное совершенствование знаний, умений и навыков военнослужащих, их стойкость во время выполнения боевых задач", - подчеркнул Сырский. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
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