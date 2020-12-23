“Подарок” Китаю и России: Трамп ветировал оборонный бюджет США на 2021 год
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп ветировал оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором прописаны санкции против газопровода "Северный поток-2" и помощь Украине в размере 250 млн долларов. Об этом говорится в его послании в Палату представителей, опубликованном на сайте Белого дома, передает УНН.
“Закон не включает критические меры национальной безопасности, включая положения, которые не уважают наших ветеранов и историю нашего военного дела, и противоречит усилиям моей администрации поставить Америку на первое место в наших мероприятиях по национальной безопасности и внешней политики. Это „подарок“ Китаю и России”, — заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что “никто не работал больше и не одобрял больше денег для военных”, чем он — более 2 трлн долларов. Трамп недоволен, что в законе о бюджете нет существенных изменений в разделе 230, который “способствует распространению иностранной дезинформации в интернете”. По его мнению, этот раздел нужно отменить.
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Среди других замечаний президента США к закону переименование определенных военных объектов, ограничение полномочий президента Конгрессом на использование средств военных фондов, которые могут быть использованы “для реагирования на чрезвычайные ситуации” в США.
“Многочисленные положения закона прямо противоречат внешней политике моей администрации, особенно моим усилиям вернуть наши войска домой. Я выступаю против бесконечных войн, как и американская общественность. Однако из-за возражений двопартий этот закон предусматривает ограничение возможности президента выводить войска из Афганистана, Германии и Южной Кореи. Это не только плохая политика, но и неконституционная”, — заявил Трамп.
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Добавим, что в этом законопроекте предусмотрена помощь Украине в размере 250 млн долларов. Кроме того, в документе есть санкции против газопровода “Северный поток-2”, которые также пока заблокированы.
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