Кулеба відреагував на вето проекту бюджету США, який передбачає підтримку України

"Стверджувати, що Трамп наклав вето на бюджет, який включає підтримку України – це створює хибне враження у людей. Жодного стосунку вето Трампа до допомоги Україні не має. Більше того, бюджет заветований із зовсім інших причин. Я даю вам 100% гарантії, що після того, як вето буде подолане, або ситуація буде вирішена якимось іншим чином, сума підтримки України залишиться", - сказав Кулеба.

Він висловив переконання, що "у наступному році загальна підтримка Сполученими Штатами України не просто збережеться, але і посилиться".

Як повідомляв УНН, напередодні президент США Дональд Трамп ветував оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік.

Проект, зокрема, передбачає санкції щодо газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”, а також проти Туреччини через купівлю нею російських зенітних ракетних систем С-400.

Проект оборонного бюджету загальним обсягом понад 740 млрд доларів передбачає виділення на базові потреби Пентагону 635,5 млрд, на реалізацію програм в області національної безпеки по лінії міністерства енергетики — 26,6 млрд, на проведення операцій за кордоном — 69 млрд. У 2020 фінансовому році бюджет становив 738 млрд, а в 2019-м — 716 млрд.

У тексті йдеться і про надання Україні 250 млн доларів (проти 300 млн роком раніше) “в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу українським збройним силам”. У проекті також згадується необхідність впровадження гіперзвукових технологій протягом трьох років. Міститься і пункт про Договір з відкритого неба: від Пентагону і Держдепартаменту потрібно скласти звіт про те, як можна компенсувати інформацію, яка надавалася Вашингтону до виходу з угоди.