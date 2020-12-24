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Кулеба відреагував на вето проекту бюджету США, який передбачає підтримку України

Київ • УНН

 • 15807 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вето президента США Дональда Трампа проекту оборонного бюджету країни не має жодного стосунку до допомоги Україні. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Кулеба відреагував на вето проекту бюджету США, який передбачає підтримку України

"Стверджувати, що Трамп наклав вето на бюджет, який включає підтримку України – це створює хибне враження у людей. Жодного стосунку вето Трампа до допомоги Україні не має. Більше того, бюджет заветований із зовсім інших причин. Я даю вам 100% гарантії, що після того, як вето буде подолане, або ситуація буде вирішена якимось іншим чином, сума підтримки України залишиться", - сказав Кулеба.

Він висловив переконання, що "у наступному році загальна підтримка Сполученими Штатами України не просто збережеться, але і посилиться".

Як повідомляв УНН, напередодні президент США Дональд Трамп ветував оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік.

Проект, зокрема, передбачає санкції щодо газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”, а також проти Туреччини через купівлю нею російських зенітних ракетних систем С-400.

Проект оборонного бюджету загальним обсягом понад 740 млрд доларів передбачає виділення на базові потреби Пентагону 635,5 млрд, на реалізацію програм в області національної безпеки по лінії міністерства енергетики — 26,6 млрд, на проведення операцій за кордоном — 69 млрд. У 2020 фінансовому році бюджет становив 738 млрд, а в 2019-м — 716 млрд.

У тексті йдеться і про надання Україні 250 млн доларів (проти 300 млн роком раніше) “в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу українським збройним силам”. У проекті також згадується необхідність впровадження гіперзвукових технологій протягом трьох років. Міститься і пункт про Договір з відкритого неба: від Пентагону і Держдепартаменту потрібно скласти звіт про те, як можна компенсувати інформацію, яка надавалася Вашингтону до виходу з угоди.

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