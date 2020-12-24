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Кулеба отреагировал на вето проекта бюджета США, который предусматривает поддержку Украины

Киев • УНН

 • 15807 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Вето президента США Дональда Трампа проекта оборонного бюджета страны не имеет никакого отношения к помощи Украине. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Кулеба отреагировал на вето проекта бюджета США, который предусматривает поддержку Украины

"Утверждать, что Трамп наложил вето на бюджет, который включает поддержку Украины - это создает ложное впечатление у людей. Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет. Более того, бюджет ветирован по совершенно другим причинам. Я даю вам 100% гарантии, что после того, как вето будет преодолено, или ситуация будет решена иным образом, сумма поддержки Украине останется", - сказал Кулеба.

Он выразил убеждение, что "в следующем году общая поддержка Соединенными Штатами Украины не просто сохранится, но и усилится".

Как сообщал УНН, накануне президент США Дональд Трамп ветировал оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.

Проект, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также против Турции из-за покупки ей российских зенитных ракетных систем С-400.

Проект оборонного бюджета общим объемом более 740 млрд долларов предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона 635,5 млрд, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики - 26,6 млрд, на проведение операций за рубежом - 69 млрд. В 2020 финансовом году бюджет составлял 738 млрд, а в 2019-м - 716 млрд.

В тексте говорится и о предоставлении Украине 250 млн долларов (против 300 млн годом ранее) "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам". В проекте также упоминается необходимость внедрения гиперзвуковых технологий в течение трех лет. Содержится и пункт о Договоре по открытому небу: от Пентагона и Госдепартамента нужно составить отчет о том, как можно компенсировать информацию, которая предоставлялась Вашингтону до выхода из сделки.

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