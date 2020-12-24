Кулеба отреагировал на вето проекта бюджета США, который предусматривает поддержку Украины

"Утверждать, что Трамп наложил вето на бюджет, который включает поддержку Украины - это создает ложное впечатление у людей. Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине не имеет. Более того, бюджет ветирован по совершенно другим причинам. Я даю вам 100% гарантии, что после того, как вето будет преодолено, или ситуация будет решена иным образом, сумма поддержки Украине останется", - сказал Кулеба.

Он выразил убеждение, что "в следующем году общая поддержка Соединенными Штатами Украины не просто сохранится, но и усилится".

Как сообщал УНН, накануне президент США Дональд Трамп ветировал оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.

Проект, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также против Турции из-за покупки ей российских зенитных ракетных систем С-400.

Проект оборонного бюджета общим объемом более 740 млрд долларов предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона 635,5 млрд, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики - 26,6 млрд, на проведение операций за рубежом - 69 млрд. В 2020 финансовом году бюджет составлял 738 млрд, а в 2019-м - 716 млрд.

В тексте говорится и о предоставлении Украине 250 млн долларов (против 300 млн годом ранее) "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам". В проекте также упоминается необходимость внедрения гиперзвуковых технологий в течение трех лет. Содержится и пункт о Договоре по открытому небу: от Пентагона и Госдепартамента нужно составить отчет о том, как можно компенсировать информацию, которая предоставлялась Вашингтону до выхода из сделки.