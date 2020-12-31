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Предлагали услуги в Крыму: компания BitGo выплатит почти 100 тыс. долларов за нарушение санкций США

Киев • УНН

 • 29307 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Американская компания BitGo достигла договоренности с Минфином США о выплате более 98 тыс. долларов за проведение 183 операций, совершенных в нарушение режима санкций США, в частности, в оккупированном Россией Крыму. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении американского ведомства, передает УНН.

Предлагали услуги в Крыму: компания BitGo выплатит почти 100 тыс. долларов за нарушение санкций США

По версии Минфина США, компания позволила лицам, находящимся в Крыму, а также на Кубе, в Иране, Судане и Сирии, воспользоваться ее услугами электронного кошелька, хотя имела возможность установить их фактическое местонахождение и знала, что американским компаниям запрещено предоставлять им соответствующие услуги.

“В результате этого пользователи, которые находятся в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии, имели возможность создавать и использовать электронные кошельки с цифровой валютой на платформе BitGo, а также осуществлять операции с цифровой валютой”, — говорится в документе.

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После оккупации Крыма Россией, США и ЕС в марта 2014 года начали вводить санкции. Первая волна индивидуальных санкций касалась прежде всего представителей руководства самого Крыма, а также ограниченного числа россиян, имевших отношение к событиям в аннексированном полуострове. Эти санкции регулярно расширяют в связи с событиями на Донбассе.

Напомним, ранее Кремль признал, что санкции США против “Северного потока-2” — “усложнят реализацию проекта”.

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