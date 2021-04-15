Советник Госдепартамента США: "Северный поток - 2" является невыгодной сделкой для Европы

КИЕВ. 15 апреля. УНН. "Северный поток - 2" является невыгодной сделкой для Европы. Об этом заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолль во время разговора с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным. Как сообщили в МИД, кроме того стороны обсудили массированное наращивание Россией своего военного присутствия вблизи украинских границ и дальнейшее развитие украинской-американского взаимодействия, передает УНН.