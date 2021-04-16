На Буковине за сутки зафиксировали 248 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 248 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 550 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 75 079 случай болезни. За последние сутки 550 человек выздоровели, 55 501 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1553 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1043 образцов и 668 экспресс-тесты.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1921244 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 39 096 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.