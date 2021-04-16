На Буковині за добу зафіксували 248 випадків коронавірусу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 75 079 випадок хвороби. За останню добу 550 людей одужало, 55 501 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1553 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1043 зразки та 668 експрес-тести.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 921 244 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 39 096 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.