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В Україні вже 1,921 млн випадків COVID-19, за добу - 17 479

В Україні вже 1,921 млн випадків COVID-19, за добу - 17 479

Київ • УНН

 • 17862 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,921 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 квітня, - 17,5 тисячі, найбільша цифра з початку тижня. Високий показник летальних випадків за добу - 438. Госпіталізацій дещо більше, ніж учора - понад 4,3 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

"17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 квітня 2021 року", - повідомив Степанов. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 348 осіб;
  • летальних випадків – 438;
  • одужало – 12 054 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 109 584 (зокрема методом ПЛР – 47 421, методом ІФА – 19 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 133).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 921 244 особи;
  • одужало – 1 465 820 осіб;
  • летальних випадків – 39 096;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 869 518.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

При цьому за минулу добу 13 520 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 138 мобільними бригадами з імунізації та 578 пунктами щеплення. Загалом 432 817 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 15 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 458 153 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • місто Київ – 1 609 випадків/ 1 770 щеплень;
  • Вінницька область – 404 випадки/ 225 щеплень;
  • Волинська область – 426 випадків/ 688 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 332 випадки/ 385 щеплень;
  • Донецька область – 686 випадків/ 460 щеплень;
  • Житомирська область – 530 випадків/ 678 щеплень;
  • Закарпатська – 162 випадки/ 420 щеплень;
  • Запорізька область – 787 випадків/ 558 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 150 випадків/ 497 щеплень;
  • Київська область – 926 випадків/ 97 щеплень;
  • Кіровоградська область – 182 випадки/ 300 щеплень;
  • Луганська область – 290 випадків/ 200 щеплень;
  • Львівська область – 1 365 випадків/ 2 650 щеплень;
  • Миколаївська область – 400 випадків/ 237 щеплень;
  • Одеська область – 1 315 випадків/ 893 щеплення;
  • Полтавська область – 688 випадків/ 352 щеплення;
  • Рівненська область – 554 випадки/ 470 щеплень;
  • Сумська область – 723 випадки/ 250 щеплень;
  • Тернопільська область – 460 випадків/ 487 щеплень;
  • Харківська область – 1 377 випадків/ 230 щеплень;
  • Херсонська область – 316 випадків/ 280 щеплень;
  • Хмельницька область – 892 випадки/ 680 щеплень;
  • Черкаська область – 953 випадки/ 165 щеплень;
  • Чернівецька область – 276 випадків/ 310 щеплень;
  • Чернігівська область – 676 випадків/ 238 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

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