В Україні вже 1,921 млн випадків COVID-19, за добу - 17 479
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,921 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 квітня, - 17,5 тисячі, найбільша цифра з початку тижня. Високий показник летальних випадків за добу - 438. Госпіталізацій дещо більше, ніж учора - понад 4,3 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 4 348 осіб;
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- летальних випадків – 438;
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- одужало – 12 054 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 109 584 (зокрема методом ПЛР – 47 421, методом ІФА – 19 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 133).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 921 244 особи;
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- одужало – 1 465 820 осіб;
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- летальних випадків – 39 096;
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- проведено ПЛР-тестувань – 8 869 518.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.
При цьому за минулу добу 13 520 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 138 мобільними бригадами з імунізації та 578 пунктами щеплення. Загалом 432 817 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 15 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 458 153 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- місто Київ – 1 609 випадків/ 1 770 щеплень;
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- Вінницька область – 404 випадки/ 225 щеплень;
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- Волинська область – 426 випадків/ 688 щеплень;
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- Дніпропетровська область – 1 332 випадки/ 385 щеплень;
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- Донецька область – 686 випадків/ 460 щеплень;
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- Житомирська область – 530 випадків/ 678 щеплень;
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- Закарпатська – 162 випадки/ 420 щеплень;
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- Запорізька область – 787 випадків/ 558 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 150 випадків/ 497 щеплень;
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- Київська область – 926 випадків/ 97 щеплень;
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- Кіровоградська область – 182 випадки/ 300 щеплень;
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- Луганська область – 290 випадків/ 200 щеплень;
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- Львівська область – 1 365 випадків/ 2 650 щеплень;
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- Миколаївська область – 400 випадків/ 237 щеплень;
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- Одеська область – 1 315 випадків/ 893 щеплення;
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- Полтавська область – 688 випадків/ 352 щеплення;
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- Рівненська область – 554 випадки/ 470 щеплень;
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- Сумська область – 723 випадки/ 250 щеплень;
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- Тернопільська область – 460 випадків/ 487 щеплень;
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- Харківська область – 1 377 випадків/ 230 щеплень;
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- Херсонська область – 316 випадків/ 280 щеплень;
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- Хмельницька область – 892 випадки/ 680 щеплень;
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- Черкаська область – 953 випадки/ 165 щеплень;
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- Чернівецька область – 276 випадків/ 310 щеплень;
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- Чернігівська область – 676 випадків/ 238 щеплень.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.