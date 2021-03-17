В Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Якщо “червоний” рівень епідеміологічної небезпеки буде запроваджено в переважній більшості областей то уряд буде змушений ввести посилені карантинні заходи на всій території України. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
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“Чи буде локдаун для всієї країни — залежить тільки від нас з вами та від наших дій. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватися протиепідеміологічних заходів, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібний. Водночас, якщо червоний рівень буде запроваджено в переважній більшості областей то ми будемо змушені вводити посилені карантинні заходи на всій території України”, — розповів Шмигаль.
Доповнення
Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 17 березня, зважаючи на показники, виглядає так:
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- “жовта” — 4 регіони: Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Харківська області.
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- “помаранчева” — 17 регіонів: місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
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- “червона” — 4 регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.
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За добу перемістилася у “помаранчеву” зону більшість регіонів, які були у “жовтій” зоні — Волинська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Херсонська області.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов не виключив впровадження жорсткого карантину в Україні.
Нагадаємо, на початку березня Денис Шмигаль заявив, що в Україні розпочалася третя хвиля епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.