В Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні – Шмигаль

Цитата

“Чи буде локдаун для всієї країни — залежить тільки від нас з вами та від наших дій. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватися протиепідеміологічних заходів, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібний. Водночас, якщо червоний рівень буде запроваджено в переважній більшості областей то ми будемо змушені вводити посилені карантинні заходи на всій території України”, — розповів Шмигаль.

Доповнення

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 17 березня, зважаючи на показники, виглядає так:



“жовта” — 4 регіони: Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська, Харківська області.



“помаранчева” — 17 регіонів: місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.



“червона” — 4 регіони: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.



За добу перемістилася у “помаранчеву” зону більшість регіонів, які були у “жовтій” зоні — Волинська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Херсонська області.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов не виключив впровадження жорсткого карантину в Україні.



Нагадаємо, на початку березня Денис Шмигаль заявив, що в Україні розпочалася третя хвиля епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.