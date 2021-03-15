Степанов не виключив впровадження локдауну

“Ми будемо рухатися по стратегії адаптивного карантину. Будемо закривати певні області. Однак, якщо більше 50-70% областей України перейдуть на червоний рівень небезпеки — тоді так, ми будемо говорити про жорсткий карантин по всій територій України”, — заявив міністр, додаючи, що ситуація із COVID-19 в Україні контрольована.